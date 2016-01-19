افتتاح ۴۷ طرح صنعتی در استان کرمانشاه همزمان با دهه فجر امسال

محسن رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در دهه فجر امسال ۴۷ طرح صنعتی در استان کرمانشاه بهره برداری و افتتاح خواهد شد.

وی افزود: برای افتتاح این تعداد طرح اعتباری بالغ بر ۱۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شده که با افتتاح آنها زمینه اشتغال ۸۰۰ نفر ایجاد خواهد شد.

رستمی از افتتاح خط تولید شمش و میلی گرد در این ایام خبر داد و گفت: از جمله طرح های دیگری که طی دهه فجر به بهره برداری می رسد طرح توسعه شرکت روژین تاک است.

رستمی خاطر نشان کرد: طرح های دیگری نیز در حوزه صنایع غذایی و سلولزی، صنایع فولاد، شیمیایی و کانی غیر فلزی طی دهه فجر در استان کرمانشاه به بهره برداری خواهد رسید.

این مسئول یادآور شد: اکثر این طرح ها با حضور مقاماتی از وزرتخانه و مسئولان استانی در شهرستان های سرپل ذهاب، گیلانغرب، اسلام آباد، ثلاث باباجانی، هرسین، صحنه و کرمانشاه به بهره برداری می رسد.

معاون امور صنایع و معادن استان کرمانشاه در پایان یادآور شد: از جمله طرح های مهم در این ایام افتتاح و بهره برداری از طرح تولید سیمان فولاد غرب و خط تولید میلی گرد در شهرستان هرسین است.