درگیری دو بازیکن و اعتراض مظلومی/ بازگشت مربی آمریکایی!

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین امروز استقلال که قرار بود از ساعت ۱۰:۳۰ آغاز شود با جلسه‌ای که سرمربی تیم با بازیکنان برگزار کرد ۳۰ دقیقه با تاخیر شروع شد. مجید صالح که حدود سه هفته به دلیل سفر به آمریکا در تمرینات آبی‌پوشان حاضر نبود، صبح امروز به تمرینات بازگشت و مورد استقبال اعضای کادر فنی و بازیکنان قرار گرفت.

* سیدمهدی رحمتی، هرایر مگویان و یعقوب کریمی غایبان تمرین امروز بودند.

* میلاد شیخ فخرالدینی پس از پایان جلسه مظلومی با بازیکنان با اجازه کادر فنی زمین شماره ۲ را ترک کرد.

* محمد نوازی با ۴۰ دقیقه تاخیر در تمرین حاضر شد.

* استقلالی‌ها عصر روز پنجشنبه یک دیدار تدارکاتی را مقابل تیم ملی دانشجویان در ورزشگاه شهر قدس برگزار خواهند کرد.

* فرزاد مجیدی سرپرست موقت استقلال با حضور در جمع خبرنگاران با اظهار گله از خبری که یکی از خبرگزاری‌ها علیه او دیروز بر روی سایت خود گذاشته بود از خبرنگاران خواست تا واقعیت‌های تمرین را منعکس کنند.

* با توجه به اینکه فردا صبح مراسم تشییع پیکر رضا احدی انجام خواهد گرفت، آبی‌پوشان فردا تنها عصر تمرین خواهند کرد.

* سرمربی استقلال که روز گذشته به دلیل سرماخوردگی شدید نتوانست نیمی از بازی تدارکاتی تیمش را مقابل امیدهای استقلال ببیند، امروز سرحال‌تر از روز گذشته از ابتدا در تمرین حاضر بود و به دقت تمرین را زیر نظر داشت.

* در صحنه ای از تمرین بهنام برزای و امین حاج محمدی با یکدیگر درگیری لفظی پیدا کردند که دقایقی بعد به سمت مظلومی رفتند و پس از صحبت های وی، روی یکدیگر را بوسیدند.

* زمانی که پرویز مظلومی درحال مکالمه با تلفن همراه خود بود یکی از عکاسان از وی عکس گرفت که همین امر موجب اعتراض مظلومی شد. وی اعتقاد داشت نباید در هر حالتی از او عکس گرفته شود. مظلومی بعد از اعتراض به این موضوع راهی رختکن شد.

تیم فوتبال استقلال تهران روز سه‌شنبه ۱۳ بهمن‌ماه در ورزشگاه فولادشهر اصفهان میهمان ذوب‌آهن اصفهان خواهد بود.