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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۵۶

رئیس پلیس راه لرستان خبر داد؛

توقيف دو دستگاه خودروی سمند و کامیون با ۳۸ ميليون خلافی در لرستان

توقيف دو دستگاه خودروی سمند و کامیون با ۳۸ ميليون خلافی در لرستان

خرم آباد - رئيس پليس راه لرستان از توقيف دو دستگاه خودروی سمند و کاميون با خلافی ۳۸ ميليون ریال در محورهای بين شهری این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مرتضی چغلوند ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: ماموران پاسگاه پليس راه لرستان دو دستگاه خودرو، سواری سمند و كاميون را به علت رعايت نكردن قوانين و مقررات راهنمايی و رانندگی توقيف كردند.

وی افزود: در استعلام از سامانه تخلفات راهور ناجا مشخص شد دو خودرو توقيفی دارای ۳۸ ميليون ريال خلافی پرداخت نشده اند كه برای سير مراحل قانونی به پارکينگ انتقال داده شدند.

رئيس پليس راه لرستان تصريح كرد: پليس در راستای برقراری امنيت و آسايش شهروندان طرح های ترافیکی لازم را به موقع اجراء و با رانندگان متخلف در راستای پيشگيری از حوداث و سوانح جانی ومالی به طور قانونی برخورد خواهد كرد.

کد مطلب 3028568

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