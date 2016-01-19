کشف بیش از ۳۸۰۰ کیلوگرم انواع مواد مخدر در استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، هادی قزوینه ای ظهر سه‌شنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان بابیان اعلام این خبر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون دو هزار و ۶۵۱ کیلو تریاک، ۱۰۹ کیلو و ۵۵۰ گرم هروئین، ۵۳ کیلو و ۷۹۴ گرم شیشه، ۱۰۱ کیلو حشیش و ۹۱۲ کیلو سایر انواع مواد مخدر دیگر در استان همدان کشف‌شده است.

وی بابیان اینکه طبق آمار در ۱۰ ماهه اول سال تاکنون سه هزار و ۸۳۱ کیلو انواع مواد مخدر کشف‌شده است، بیان کرد: سه هزار و ۱۰۳ قاچاقچی و خرده‌فروش از ابتدای سال تاکنون در استان همدان دستگیرشده‌اند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بابیان اینکه هزار و ۴۴۶ معتاد متجاهر نیز از ابتدای سال جاری تاکنون در استان همدان دستگیرشده‌اند، ادامه داد: دوره‌های غربالگری این افراد توسط علوم پزشکی استان در حال انجام است.

سرهنگ قزوینه ای بابیان اینکه هفت هزار و ۵۴۹ مورد دستگیری در ۱۰ ماهه اول سال صورت گرفته است، عنوان کرد: هفت باند قاچاق تریاک نیز ابتدای سال تاکنون در استان همدان منهدم شده است.

وی بابیان اینکه در این مدت هفت هزار و ۸۰ عملیات در راستای مبارزه با مواد مخدر در استان انجام‌شده است، بیان کرد: ۱۷۳ دستگاه خودرو و موتورسیکلت از قاچاقچیان کشف و توقیف‌شده است.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر استان همدان بابیان اینکه ۱۹ قبضه اسلحه از قاچاقچیان کشف‌شده است، بیان داشت: ۵۶۴ طرح پاک‌سازی مناطق آلوده از ابتدای سال تاکنون در نقاط مختلف استان همدان انجام‌شده است.

سرهنگ قزوینه ای بابیان اینکه ۳۸۳ مورد کنترل محور مواصلاتی نیز در استان همدان انجام‌شده است، بیان کرد: این عملیات در راستای ناامن کردن محورهای مواصلاتی استان برای قاچاقچیان انجام‌شده است.

وی بابیان اینکه ۳۰ مرحله برنامه برای ارتقای امنیت اجتماعی در استان انجام‌شده است، ادامه داد: همه باید تلاش کنیم خانواده‌ها را از اعتیاد که یک معضل اجتماعی است، آگاه کنیم.