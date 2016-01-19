سهم مازندران از بازار فناوری باید به ۵۶۰۰ میلیارد تومان برسد

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار پیش از ظهر سه‌شنبه در جلسه فناوری اطلاعات در استانداری مازندران، با اشاره به اینکه مازندران چهار درصد جمعیت کشور را به خود اختصاص داده است گفت: پرداخت بیش از هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان از جیب مردم برای خدمات آی تی و مخابراتی درحالی‌که است امسال که کل درآمد استان حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده است.

فلاح جلودار بابیان اینکه باید میزان رفاه و خدمات را با استفاده از آی تی بالابریم اظهار داشت: مازندران با داشتن زیرساخت‌ها و نیروی انسانی می‌تواند در این حوزه گام‌های خوبی بردارد.

استاندار مازندران با عنوان اینکه فارغ‌التحصیلان بیکار از مهم‌ترین چالش‌ها به شمار می‌رود، توجه به بخش خصوصی را مهم‌ترین رویکرد برشمرد و بابیان اینکه بخش خصوصی باید در حوزه فناوری اطلاعات بیشتر ورود پیدا کند اظهار داشت: با امکانات و زیرساخت‌هایی که داریم باید در این حوزه پیشگام باشد.

فلاح جلودار عنوان کرد: در دو سال اخیر شرکت‌های خوبی برای توسعه فناوری اطلاعات وارد مازندران شدند و باید شرکت‌های مشترک بزرگی با شرکت‌های کشوری داشته باشیم.

استاندار مازندران، با اشاره به اینکه آی تی برای مازندران همانند کشت برنج است تصریح کرد: باید از ظرفیت‌های بخش فناوری اطلاعات در مازندران بهره برد.

وی خواستار فعال کردن دانشگاه ها در زمینه فناوری اطلاعات شد و گفت: باید یکی از دانشگاه های استان به عنوان مرکز پایلوت درنظر گرفته شود و برای هر دستگاهی نیز یک ماموریت درنظر گرفته شود.

استاندار مازندران تصریح کرد: دانشگاه ها باید به سمت کارآفرینی پیش روند و حوزه فناوری می تواند در اشتغالزایی و توسعه کارآفرینی تاثیرگذاری باشد.