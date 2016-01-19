۱۹ درصد خانواده های ایرانی یک فرزند دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکیبا پیش از ظهر امروز سه شنبه در همایش «نقش انرژی های هسته ای و تشعشعات الکترومغناطیسی در باروری و ناباروری» که در محل سالن جلسات بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه برگزار شد، از کاهش ۷۰ درصدی نرخ باروری در کشور طی ۳ دهه گذشته و با توجه به سیاست های اعمال شده خبر داد و افزود: کاهش نرخ باروری به این میزان به هیچ عنوان مطلوب نیست.
وی با بیان ایکه نرخ باروری در ایران هم اکنون ۱/۷۸ است، خاطر نشان کرد: به منظور حفظ حداقل جمعیت فعلی کشور این نرخ باید افزایش یافته و به ۲/۱ برسد.
شکیبا به نهادینه شدن فرهنگ علاقه مندی خانواده ها به داشتن یک فرزند اشاره کرد و گفت: با وجود این موضوع افزایش نرخ باروری در کشور با دشواری هایی رو به رو خواهد بود.
معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: هم اکنون و بر اساس آمار ۱۹ درصد از خانواده های ایرانی یک فرزند داشته و ۱۴ درصد نیز فرزند ندارند.
شکیبا بالا رفتن سن ازدواج را از عوامل موثر در کاهش نرخ باروری عنوان کرد و اظهار داشت: جمعیت جوان کشور نیز طی سال های گذشته کاهش یافته و از ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۱۵ میلون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.
وی همچنین به فاصله ازدواج با تولد فرزند اول و همچنین تولد فرزند بعدی اشاره کرد و گفت: افزایش آمار طلاق در کشور نیز از عوامل موثر در کاهش نرخ باروری است که باید برای حفظ حداقل جمعیت فعلی کشور این مسائل به صورت ریشه ای حل شوند.
نظر شما