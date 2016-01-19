۱۹ درصد خانواده های ایرانی یک فرزند دارند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم شکیبا پیش از ظهر امروز سه شنبه در همایش «نقش انرژی های هسته ای و تشعشعات الکترومغناطیسی در باروری و ناباروری» که در محل سالن جلسات بیمارستان امام رضا (ع) شهر کرمانشاه برگزار شد، از کاهش ۷۰ درصدی نرخ باروری در کشور طی ۳ دهه گذشته و با توجه به سیاست های اعمال شده خبر داد و افزود: کاهش نرخ باروری به این میزان به هیچ عنوان مطلوب نیست.

وی با بیان ایکه نرخ باروری در ایران هم اکنون ۱/۷۸ است، خاطر نشان کرد: به منظور حفظ حداقل جمعیت فعلی کشور این نرخ باید افزایش یافته و به ۲/۱ برسد.

شکیبا به نهادینه شدن فرهنگ علاقه مندی خانواده ها به داشتن یک فرزند اشاره کرد و گفت: با وجود این موضوع افزایش نرخ باروری در کشور با دشواری هایی رو به رو خواهد بود.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه افزود: هم اکنون و بر اساس آمار ۱۹ درصد از خانواده های ایرانی یک فرزند داشته و ۱۴ درصد نیز فرزند ندارند.

شکیبا بالا رفتن سن ازدواج را از عوامل موثر در کاهش نرخ باروری عنوان کرد و اظهار داشت: جمعیت جوان کشور نیز طی سال های گذشته کاهش یافته و از ۱۷ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر به ۱۵ میلون و ۵۰۰ هزار نفر رسیده است.

وی همچنین به فاصله ازدواج با تولد فرزند اول و همچنین تولد فرزند بعدی اشاره کرد و گفت: افزایش آمار طلاق در کشور نیز از عوامل موثر در کاهش نرخ باروری است که باید برای حفظ حداقل جمعیت فعلی کشور این مسائل به صورت ریشه ای حل شوند.