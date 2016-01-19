حجت الاسلام محمد رضا رضوان طلب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ثبت نام و بارگزاری نیاز دانشگاه‌ها در چهاردهمین فراخوان نیمه متمرکز جذب اعضای هیأت علمی (پیمانی و طرح سربازی) دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور مربوط به فراخوان بهمن ۱۳۹۴ از ۲۲ دی ماه ۹۴ آغاز شده و تا امروز ۲۹ دی ماه ادامه داشت.

وی افزود: با توجه به کند بودن سایت برای بارگزاری نیازهای دانشگاهی و اینکه برخی دانشگاه‌ها تماس گرفته و اعلام کردند که نتوانسته اند در مدت تعیین شده نسبت به بارگزاری نیاز دانشگاه خود اقدام کنند، ثبت اعلام نیاز دانشگاه‌ها تا سوم بهمن ماه ۹۴ تمدید شد.

رئیس مرکز جذب وزارت علوم افزود: سپس مرکز نظارت ارزیابی وزارت علوم این نیازها را با سهمیه دانشگاه‌ها تطبیق می دهد.

وی ادامه داد: متقاضیان می توانند در روزهای ۱۷ تا ۲۶ بهمن ماه ۹۴ به سایت مرکز مراجعه کرده و با توجه به نیازهای اعلام شده نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

رضوان طلب افزود: ۳ تا ۱۶ اسفند ۹۴ پالایش اولیه صورت می گیرد و از ۱۷ اسفند ۹۴ تا ۳۰ اردیبهشت ۹۵به مدت دو ماه نیم فرایند جذب در دانشگاه ها آغاز می شود.