خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: چندی قبل خبری در رسانه‌ها منتشر شد که نشان از تولید ذرت با دانه‌های رنگارنگ داشت این خبر به همراه عکس‌های متعدد در فضاهای مجازی و نشریات صنعت آشپزی در کشورهای مختلف منتشر شد و جالب اینکه تقاضا برای این محصول به‌شدت افزایش یافت.

این نخستین باری بود که ذرت رنگارنگ تولید می‌شد و صنعت پرزرق‌وبرق آشپزی و رستوران‌های مطرح کشورهای مختلف برای تهیه این محصول صف کشیدند، زیبایی این محصول، ذرت را شبیه دانه‌های شیشه‌ای رنگارنگ و زیبایی کرده بود که هر لیست غذایی را در رستوران‌ها دارای جذابیت بیشتری می‌کرد.

ایده خلاقانه کشاورز روستایی منجر به تولید محصول منحصر به فرد شد

اما حالا دریکی از روستاهای دورافتاده شهرستان تازه تأسیس ارزوئیه در جنوب غرب استان کرمان یک کشاورز خلاق توانسته است با تولید خلاقانه و نوآوری همین محصول را در دل کویر استان کرمان تولید کند.

خلاقیت در تولید یکی از کلید واژه‌ های اصلی در ورود به بازارهای بین‌المللی و موفقیت‌های اقتصادی است، کاری که حالا محمد شرفی یک کشاورز ساده ارزوئیه ای توانسته انجام دهد.

وی با خلق محصولی که نام آن را ذرت رنگین‌کمان گذاشته است، توانسته با روشی ساده اما خلاقانه، محصولی را تولید کند که پیش‌ازاین تنها در آمریکا تولید می‌شد.

شرفی در این خصوص به خبرنگار مهر می‌گوید: ذرت‌هایی که تولیدشده است به‌صورت رنگارنگ می‌باشند که مهم‌ترین رنگ‌های موجود در آن‌ها زرد، قرمز و سفید به‌صورت غالب و سایر رنگ‌ها است به همین دلیل نام این محصول را ذرت رنگین‌کمان گذاشته‌ام.

وی این محصول را با تکیه‌بر تجربیات شخصی خود تولید کرده است و مدت‌ها بر روی این ایده کارکرده است و درنهایت به نتیجه رسیده و تلاش برای افزودن بر این رنگ‌ها را نیز در دستور کار قرار داده است.

این کشاورز می‌گوید: درگذشته در زمان کشت ذرت شاهد وجود دانه‌های رنگی پراکنده‌ای می‌شده است و این ایده به ذهنش رسیده که این پدیده را گسترش دهد به همین دلیل بذرهای ذرت زرد، قرمز و سفید را در مجموعه‌ای کنار یکدیگر کشت کرده است و درنهایت در زمان گرده‌افشانی اقدام به کنار هم گذاشتن خوشه‌ها از رنگ‌های مختلف کرده است.

از هیچ روش تغییر آزمایشگاهی ژنتیکی و شیمیایی در بذر این ذرت‌ها استفاده‌نشده و کار کاملاً به‌صورت طبیعی انجام‌شده است

وی تأکید می‌کند که از هیچ روش تغییر آزمایشگاهی ژنتیکی و شیمیایی در بذر این ذرت‌ها استفاده‌نشده و کار کاملاً به‌صورت طبیعی انجام‌شده است.

شرفی گفته است که در این مسیر تنها از ایده‌های شخصی‌اش استفاده کرده است و امیدوار است تولید این محصول مردم را ترغیب کند که از این محصول ارگانیک نهایت استفاده را ببرند.

وی می‌گوید: تولید محصول در این روش مطلوب بوده است و توانسته از هر هکتار بین هفت تا ۹ تن محصول برداشت و روانه بازار مصرف کند.

اما نکته بسیار عجیب این است که این کشاورز خلاق تاکنون نتوانسته است درزمینهٔ محصول رنگینش بازاریابی مناسبی انجام دهد و درحالی‌که این محصول در بازار جهانی از مشتریان پر و پا قرصی برخوردار است کشاورز ارزوئیه ای محصول خود را در طرح خرید تضمینی به فروش رسانده است!

محصولی که به جای رستورانهای درجه یک روانه کارخانه‌های دام و طیور شد

وی دلیل این مسئله را فاصله طولانی با بازار مصرف و هزینه بالای حمل‌ونقل می‌داند و خواستار حمایت برای توسعه تولید محصول ذرت رنگارنگ است.

درحالی‌که این محصول می‌توانست به‌عنوان یک کارآفرینی و تولید خلاق موردحمایت مسئولان قرار گیرد، هم‌اکنون این محصول ارزشمند در طرح خرید تضمینی مانند سایر محصولات خریداری‌شده و درنهایت احتمالاً سر از مرغداری‌ها و یا سوله‌های نگهداری ذرت درخواهد آورد!

درحالی‌که این محصول می‌توانست به‌عنوان یک کارآفرینی و تولید خلاق موردحمایت مسئولان قرار گیرد هم‌اکنون در طرح خرید تضمینی مانند سایر محصولات خریداری‌شده و درنهایت احتمالاً سر از مرغداری‌ها و یا سوله‌های نگهداری ذرت درخواهد آورد

داستان کشاورز کرمانی تا حدود زیادی شبیه کشاورز آمریکایی است که این ایده را چندی قبل در مزرعه خود اجرا کرده است؛ وی نیز با مشاهده ذرت‌های رنگی به ایده، تولید این‌گونه ذرت رسیده است و با توجه به اینکه دانه‌های تولیدی این کشاورز از رنگ‌های مختلفی برخوردارند بسیاری از کشاورزان جهان و شرکت‌های تولید آرد به دنبال راز تولید این محصول هستند.

عدم استفاده از رنگ‌های غیرطبیعی در تولید آردهای رنگی برای تولید محصولات غذایی یکی از دلایلی است که شرکت‌های مختلف را راغب می‌کند که به سمت تهیه این محصول سوق پیدا کنند و نتیجه این کشش بازار حمایت گسترده از این کشاورز آمریکایی شده است.

اما به نظر می‌رسد حمایت از ایده‌های خلاقانه حلقه گم‌شده‌ای است که موجب شده محصول، کشاورز ارزوئیه ای به‌جای راه‌یابی به بازار جهانی و رقابت با سایر کشورهای تولیدکننده این محصول سر از مراکز خرید تضمینی و درنهایت کارخانه‌های دام طیور درآورد.

نکته این است که در صورت عدم توجه به تولیدات صادرات محور و خفه شدن ایده ها در مسیر بی توجهی مسئولان در نهایت تولید خلاقانه متوقف خواهد شد.

تولید این محصول به دلیل تداخل ژنتیکی روی داده است

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ارزوئیه در گفتگو با مهر با تائید تولید این‌گونه ذرت رنگین‌کمان برای نخستین بار در ارزوئیه گفت: از تولیدات خلاقانه حمایت می‌کنیم و امیدواریم این روش در آینده نزدیک در منطقه گسترش یابد و بتوانیم بازاریابی مناسبی نیز در این خصوص انجام دهیم.

مجید حبیبی ادامه داد: این کشاورز از روش طبیعی در زمان گرده‌افشانی استفاده کرده است و به همین دلایل تداخل ژنتیکی روی‌داده است.

وی گفت: در این روش در هر ذرت شاهد طیف رنگی گوناگون هستیم که محصول را بسیار زیبا کرده است که می‌توان این قابلیت را معرفی کنیم تا مشتری خاص خود را پیدا کند.

ارزوئیه در تولید ذرت مطلوبیت صادراتی دارد

وی ذرت را ازجمله مزیت‌های عمده شهرستان ارزوئیه دانست و گفت: این شهرستان که کشاورزی بخش عمده شغل مردم را به خود اختصاص داده است از قطب‌های تولید ذرت در کشور محسوب می شود و در ارزوئیه ۱۳ هزار هکتار مزرعه به تولید محصول ذرت اختصاص‌یافته است که استفاده از خلاقیت در تولید می‌تواند مطلوب صادراتی محصول ارزوئیه را بیشتر کند.

حجم بالای تولید این محصول زمینه را برای ایجاد صنایع پایین‌دستی و بالادستی را در شهرستان ایجاد کرده است و از سرمایه‌گذاری در این بخش استقبال می‌کنیم

وی این شهرستان را در تولید بذر ذرت در کشور خودکفا دانست و افزود: امیدواریم بتوانیم با حمایت از ایده‌های مختلف زمینه ارزآوری را از طریق صادرات ذرت در منطقه ایجاد کنیم.فرماندار ارزوئیه نیز در گفتگو با مهر از تولید سالانه ۱۲۰ هزار تن ذرت در این شهرستان خبر داد و افزود: حمایت از بخش کشاورزی از مهم‌ترین اهداف ما در شهرستان است زیرا اکثر مردم شهرستان کشاورز هستند و در این خصوص پتانسیل‌های گسترده‌ای در استان وجود دارد.

حمید منظری توکلی افزود: حجم بالای تولید این محصول زمینه را برای ایجاد صنایع پایین‌دستی و بالادستی را در شهرستان ایجاد کرده است و از سرمایه‌گذاری در این بخش استقبال می‌کنیم.

وی تولید خلاقانه را یکی از زمینه‌های توسعه این شهرستان دانست و افزود: باید داشته‌های خود را به بازار مصرف معرفی کنیم و در بخش بازاریابی فعال عمل کنیم.

به نظر می‌رسد باید بستر لازم را برای حمایت از تولید خلاقانه مهیا کنیم تا محصولات خاص در استان کرمان به‌جای قرار گرفتن در سیلوهای خرید تضمینی، در بسته بندی‌های زیبا به رستوران‌ها و کارخانه‌های کشورهای مختلف راه یابند و مزیت و سود افزوده را در کنار خلاقیت ایجاد کنیم این همان اتفاقی است که در تولید هنداونه مکعبی در جنوب کرمان روی داده و باید در بخشهای دیگر نیز تسری یابد.