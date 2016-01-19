هیچ راهی فراروی امت اسلامی به جز نهضت بازگشت به قرآن وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئتی از علمای اهل سنت پاکستان(اعضای حزب منهاج القرآن) با حضور در ایران از دانشگاه مذاهب اسلامی بازدید کرده و در نشست مشترکی به میزبانی دفتر همکاری‌های علمی و بین المللی این دانشگاه شرکت کردند

در ابتدای این جلسه دکتر احمد مبلّغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی ضمن خیر مقدم به هیئت پاکستانی و اعضای حزب و موسسه منهاج­ القرآن در سخنانی خاطرنشان کرد: ریاست حزب منهاج­ القرآن بسیار روش خوبی در پیش گرفته­‌اند چون از یکسو توجه به واقعیت­‌های جامعه اسلامی امروز از­جمله خشونت و ترور کرده­‌اند و از سوی دیگر متوجه قرآن بوده است که بهترین روش مقابله با آن واقعیّات است.

وی با بیان این که در قرآن کریم افکار بلند، بزرگ و کلانی نهفته است که می تواند برای جامعه اسلامی در صورت مواجه شدن با شبهات، درس آموز و راهگشا باشد، گفت: قرآن ارائه دهنده طریق اقوم است؛ اما متاسفانه ما به راه و منهاج قرآن بی توجه هستیم و صرفا به قرائت قرآن و استفاده های تکراری از آن بسنده کرده ایم.

مبلغی تصریح کرد: اگر مسلمانان روش استفاده از قرآن را برای دریافت افکار و آموزه های قرآن درجهت حل مشکلات و گرفتاریها بیاموزند به پیشرفتهای بسیاری در جامعه نائل خواهند آمد و به همان طریق اقوم که قرآن از آن سخن گفته هدایت می شوند.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی اظهار داشت: عجیب است که مسلمانان هرچه بیشتر به سمت جلو می روند، به جای مراجعه منظم و دقیق تر به قرآن کریم برای حل مشکلات اجتماعی شان، بیشتر از قرآن فاصله می گیرند و از آن دور می شوند و کلام وحی را در مهجوریت قرار می دهند.

وی با اشاره به این که امروزعلم تفسیر قرآن در وضعیت رکود به سر می برد و در جهت ایجاد رابطه فکری میان جامعه و قرآن و حل مسائل کلان اجتماعی عمل نمی کند، گفت:چه خوب است علمای مذاهب اسلامی از شیعه و سنی گرد هم آیند و مجمعی عالی با هدف بهره گیری از قرآن در جهت بنای مناسباتي سالم در فضای امت تشکیل دهند تا مذاهب اسلامی در آن با یکدیگر زندگی و در مسیر سلامت و حل مشکلات اساسی قدم بردارند.

دکتر مبلغی بیان داشت: هیچ راهی فراروی امت اسلامی به جز نهضت بازگشت به قرآن و دریافت و بهره مندی از مفاهیم و آموزه های قرآن برای حل مشکلات وجود ندارد.

ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی خاطرنشان کرد: در پاره ای از مقاطع گذشته، مذاهب اسلامی هرکدام امکانات، ظرفیت ها و قابلیت های خود را در جهت هم افزایی و تکمیل یکدیگر در مناسبات اجتماعی به کار می گرفتند و تا حدودی مصداقی از «الاستباق الی الخیرات» را در برابر هم شکل می دادند.

وی افزود: در طول سالیان دراز مذاهب مختلف اسلامی از حنفی، شافعی، امامی،مالکی و حتی در مقاطعی مذهب حنبلی به سمت انعطاف، تحمل، ایجاد برادری به پیش رفتند و این مصداقی از همان استباق الی الخیرات بود که قرآن درباره آن سخن می گوید.

مبلغی با بیان این که جای تاسف است آن بخشی از تندروهای سلفی فضایی ایجاد کرده که به جای استباق الی الخیرات، مسابقه برای رفتن به سمت خشونت، نفی همدیگر، تعصب و افراط درحال شکل گرفتن است، گفت: قرآنی که حتی معتقد است ادیان مختلف استباق الی الخیرات داشته باشند، همان قرآن در بین مسلمانان حتی برای مذاهب هم مورد عمل قرار نگرفته است و متاسفانه شاهد این هستیم که مذاهب در وضعیت استباق به غیر خیر قرار گرفته اند.

وی ادامه داد: امروز عالم اسلام با خطر تندروها مواجه است به طوریکه جو تحریک مذاهب علیه یکدیگر را ایجاد کرده و همه را در یک وضعیت نگاه بدبینانه نسبت به هم قرار داده اند و اگر این ادامه پیدا کند معلوم نیست آینده امت اسلامی به کجا خواهد رفت و چه اتفاقاتی خواهد افتاد.

رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی همچنین اظهار داشت: تندورها و تکفیریها نمیفهمند که اگر جامعه اسلامی دچار تزلزل شد همه باهم متضرر می شوند و اینگونه نیست که آنها پیروز شوند و دیگران سرشکسته گردند بلکه در وضعیت دست ساخت آنان، همه غرق خواهند شد.

دکتر مبلغی در پایان از آمادگی دانشگاه مذاهب اسلامی جهت انعقاد تفاهم­ نامه، برگزاری نشست‌های مشترک و پذیرش دانشجو با حزب منهاج القرآن پاکستان را خبرداد

گفتنی است در ابتدای این نشست نیز رییس هیئت پاکستانی ضمن قدردانی از میزبانی جمهوری اسلامی ایران، گفت: آنچه بعنوان مشکل اسلام در پاکستان وجود دارد‌‌ همان است که در سایر نقاط جهان اسلام نیز موجود است.

وی گفت: اکنون سی سال است که تحت اشراف شیخ­ الاسلام دکتر طاهر قادری در حزب منهاج القرآن فعالیّت می‌­کنیم که طی تلاش­‌های ایشان فعالیّت‌های تقریبی در پاکستان در حال انجام است که ان شا­ءالله توفیق همکاری با ارگان مشابهی در ایران را نیز داشته باشیم.

در ادامه وی به معرفی موسسه منهاج ­القرآن پرداخت و افزود: در حزب و موسسه منهاج القرآن همه مذاهب اسلامی فعّال هستند بطوریکه در هیات امنای آن دو نفر از نخبگان شیعه حضور دارند.

وی افزود: در معرفی شیخ­ الاسلام طاهر قادری همین بس که ایشان مولّف بیش از ۱۳۰۰ کتاب هستند و تا حال بیش از ۱۵۰۰ سخنرانی داشته­‌اند.

این عالم پاکستانی همچنین خاطرنشان کرد: مشکل عالم اسلام تکفیریت است و در این راستا شیخ­ الاسلام طاهری فتوای ۷۰۰ صفحه­‌ای با عنوان فتوای مبسوط فتنه، خوارج و تروریست‌ها صادر کرده ­اند که به ۱۸ زبان ترجمه گردیده است.

وی ضمن معرفی حزب منهاج ­القرآن به عنوان نماینده واقعی اهل سنت پاکستان گفت که شیخ در صدد انجام کاری است که نمایندگی تسنن از وهابیّت جدا گردد.