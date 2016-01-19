تهران؛ چهارمین استان شاد کشور معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی استانداری تهران با حضور سیاوش شهریور، مدیرکل اجتماعی استانداری تهران و اعضای کارگروه برگزار شد. سیاوش شهریور در ابتدای نشست با بیان اینکه نباید به حوزه های مختلف اجتماعی در جامعه به شکل جزیره ای نگاه کنیم گفت:‌ همه حوزه های اجتماعی وفرهنگی جامعه به عنوان ارگانیسم های زنده هستند که خسارت در هریک از آنها موجب بروز آسیب به سایر بخش های جامعه می شود. میان اقتصاد جامعه و عوامل اجتماعی رابطه گسترده ای برقرار است که مدیران اجتماعی در برنامه ریزی های خود باید مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل اجتماعی استانداری تهران همچنین به استفاده از موقعیت پساتحریم در حوزه های اجتماعی اشاره کرد و گفت:‌ با ورود به دوران پساتحریم با سونامی سرمایه گذاری در کشور مواجه خواهیم شد که فرصتی برای بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی است.

شهریور با تاکید بر اینکه بهبود شرایط اقتصادی امید و نشاط را در جامعه افزایش می دهد، گفت:‌ وسعت مالی در جامعه و خانواده ها به بهبود اوضاع اجتماعی کمک کرده و سرمایه های اجتماعی را توسعه می دهد.

در ادامه نشست معرفی انجمن اوتیسم به عنوان دستور جلسه نخست مطرح شد. مدیرعامل این انجمن با ارائه گزارشی از فعالیت های انجمن به وضعیت فعلی بیماران اوتیسمی اشاره کرد و وضعیتی از نیازهای انجمن برای توسعه زمینه آشنایی با این دسته از بیماران و یاری رساندن دستگاه ها ارائه داد.

بررسی رویکردهای مقوله نشاط اجتماعی به عنوان موضوع دستور جلسه دوم بود که مدیرکل اجتماعی استانداری تهران با اشاره به نبود زیرساخت های مناسب نشاط اجتماعی در جامعه کنونی گفت:‌ نگاه های تنگ نظرانه به نشاط اجتماعی باید رفع شود و مسئولان در حوزه های فرهنگی و اجتماعی در زمینه گفتمان سازی و برنامه ریزی برای افزایش نشاط باید فعال تر عمل کنند.

در ادامه دکتر نوفرستی، روانشناس و عضو هیات علمی جهاددانشگاهی گزارشی از وضعیت فعلی نشاط اجتماعی و راهکارهای افزایش آن در جامعه ارائه داد و گفت: در این گزارش آمده است؛ استان تهران به عنوان چهارمین استان از نظر شادکامی شناخته شده است و استان های گیلان، بوشهر و گلستان به ترتیب در ردیف اول تا سوم رتبه شادکامی در کشور قرار دارند.