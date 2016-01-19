جایگاه نخست مرکز تشخیص هویت ایران در منطقه/جذب دانشجو از بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر دکتر افشین خارا با اشاره به قدمت ۱۰۵ ساله تشخیص هویت در ایران اظهار کرد: در ابتدا برای کشف علمی جرائم در ایران مرکز انگشت نگاری برای تشخیص هویت و به دنبال آن عکاسی جنایی راه اندازی شد، به مرور آزمایشگاه های دیگر هم به این مرکز اضافه شد و تا الان که یک مرکز کامل تشخیص هویت در سطح مطلوب داریم.

وی با بیان اینکه طی سال های ۹۳ و ۹۴ راهکاریی برای ارتقای تشخیص هویت ارائه داده ایم، ادامه داد: یکی از راهکارها، ارتقای توان تشخیص هویت توسط کارشناسان و دیگری افزایش نیروی انسانی در این مرکز بود اما این در حالی است که با توجه به اعتبارات ناجا و وضعیتی که اکنون در کل کشور حاکم است، اعتبار لازم برای به روز کردن مرکز و خرید تجهیزات جدید در اختیار مرکز تشخیص هویت قرار نگرفت.

رئیس مرکز تشخیص هویت افزود: با مشکلات موجود توانستیم، بیشتر بر روی ارتقای دانش و توان تخصصی کارشناسان متمرکز شویم؛ در ابتدا توانستیم رشته تشخیص هویت را در دانشگاه علوم انتظامی راه اندازی کنیم، دانشجویان این رشته اول بهمن ماه سال جاری می توانند در رشته تشخیص هویت مشغول به تحصیل شوند.

خارا ادامه داد: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری هم قول مساعد دادند که پس از برگزاری چند دوره کارشناسی، دوره دکترا هم با مصوبه رسمی وزارت علوم راه اندازی شود.

وی گفت: متقاضیان از نیروهای داخلی نیروی انتظامی هستند و هدف ما ارتقای دانش نیروی انسانی در مرکز تشخیص هویت است، افرادی که در مرکز تشخیص هویت دارای مدرک لیسانس هستند، می توانند برای اخذ مدرک فوق لیسانس در دانشگاه مشغول به تحصیل شوند؛ در حال حاضر از خارج از مرکز جذب دانشجو نداریم.

رئیس مرکز تشخیص هویت به انجام یک سری اقدامات این مرکز در نیمه دوم سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: یک سری کارشناسان و استادان برجسته روس را با همکاری معاونت فناوری ریاست جمهوری برای برگزاری یک دوره ۲۰ روزه فشرده در بحث ژنتیک پیشرفته (آزمایشگاه ژنتیک جنایی) به کشور دعوت کردیم که در ارتقای توان کارشناسان ما بسیار موثر بود؛ گروه کارشناسان روس توانستند در بحث ژنتیک، تزار روس را تعیین دی ان ای کنند.

خارا ادامه داد: توانایی کشف جرم در بحث بیوتروریستی ژنتیک که توالی ژن های یک منطقه را تغییر می دهند را به دست آورده ایم همچنین قادر هستیم از طریق کروموزوم وای به عامل جرم برسیم؛ البته کسب این توانایی ها طی سال های گذشته اتفاق افتاده است.

وی به دیگر اقدامات انجام شده در مرکز تشخیص هویت اشاره کرد و افزود: بیش از نیم قرن آزمایشگاه صوت و تصویر، زیرمجموعه فیزیک جنایی بود اما با برنامه ریزی های لازم، یک دوره صوت و تصویر بسیار پیشرفته با کمک اساتید صدا و سیما (اواخر شهریور) برگزار شد تا در راستای این امر بتوانیم آزمایشگاه صوت و تصویر را از آزمایشگاه فیزیک جنایی جدا کنیم که در حال حاضر نسبت به ۵۰ سال پیش پیشرفت خوبی داریم.

راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت برای رصد آزمایشگاه های جنایی کشور

رئیس مرکز تشخیص هویت از راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت برای رصد کیفیت آزمایشگاه های جنایی کل کشور خبر داد و گفت: این امر نیز در برنامه های آینده مرکز است تا بتوانیم مانع هرگونه افت شویم و آن را ارتقا دهیم.

وی گفت: مرکز تشخیص هویت تنها به ناجا اختصاص ندارد بلکه متعلق به کل کشور است و در این راستا وزارت اطلاعات، سپاه، قوه قضائیه، وزارت دفاع و ... از ما خدمات دریافت می کنند ضمن اینکه در بسیاری از نقاط که سقوط هواپیما، تیراندازی و ترور رخ می دهد، مرکز تشخیص هویت حضور دارد.

جایگاه نخست مرکز تشخیص هویت ایران در منطقه

خارا با بیان اینکه مرکز تشخیص هویت در منطقه، در جایگاه اول قرار دارد، تصریح کرد: اما بنده معتقد هستم که برخی کشورها در رابطه با دیگر کشورها که از نظر تجهیزاتی و علمی در دنیا اول هستند و از نظر اقتصادی برای خرید تجهیزات روز دنیا مشکلی ندارند در حال سبقت گرفتن از ما هستند.

وی تاکید کرد: باید سعی کنیم تا برنامه ۱۴۰۴ در منطقه حرف اول را بزنیم و لازمه این کار در اختیار داشتن تجهیزات روز دنیا است؛ چراکه بسیاری از مسائل فقط به بحث کارشناسی مربوط نمی شود.

رئیس مرکز تشخیص هویت گفت: بسیاری از کارشناسان در کار خود خبره هستند اما در حال حاضر تجهیزات جدید حرف اول را می زند.