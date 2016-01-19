فرهنگسازی برای توسعه فناوری اطلاعات لازم است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شجاعی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه فناوری اطلاعات، موضوع حلقه های مفقوده از چالش های اصلی است، دانشگاه را یکی از حلقه های اتصال بیان کرد و اظهار داشت: در حوزه آی تی آن قدر فعالیت وجود دارد که براحتی می توان خلق ثروت کرد زیرا بخش زیادی از جامعه ما فقیر هستند.

وی بر لزوم فرهنگ سازی برای توسعه و ترویج فعالیت های فناوری تاکید کرد و گفت: به عنوان نمونه با توجه به اینکه بانکداری الکترونیک افزایش یافته است اما هنوز شاهد آن هستیم که مردم برای دریافت خدمات به بانک ها مراجعه می کنند.

شجاعی با اظهار اینکه بخش خصوصی باید راه مناسب برای فعالیت را پیشنهاد دهند گفت: بجای اینکه بخش خصوصی دنبال حمایت باشند، دنبال اسپانسرهای بزرگ باشند.

مرتضی براری معاون حقوقی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز الگوساری و تشکیل کمیته مشترک برای توسعه فناوری اطلاعات را در مازندران لازم دانست و بیان داشت: سهم حوزه فناوری اطلاعات در سبد خانوار هر سال به صورت تصاعدی افزایش می یابد باید کسب و کارها را در حوزه فناوری افزایش دهیم.

وی توسعه همکاری با وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی را مفید دانست و خواستار برنامه ریزی برای ارائه خدمات به این حوزه شد و گفت: می توانیم در حوزه پیشگیری از بیماریها در حوزه فناوری اطلاعات برنامه ریزی کنیم، همچنین برای حمایت از شرکت های سازنده بازی و گیم در فضای مجازی آمادگی داریم.