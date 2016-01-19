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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۴

کفش جدید فوتبالیستها با فناوری ویژه از راه رسید

کفش جدید فوتبالیستها با فناوری ویژه از راه رسید

یک شرکت تولید کننده محصولات ورزشی از محصول جدید خود که کفش فوتبالی بدون بند است رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت آلمانی آدیداس بعنوان غول عرضه کننده محصولات ورزشی در جهان موفق به ساخت کفش ورزشی فوتبالی شده که بدون بند است و قرار است پایان هفته جاری میلادی توسط بازیکنان برتر فوتبال جهان مراحل تست خود را بگذراند.

در همین حال نام تجاری این محصول جدید «ACE ۱۶+ Purecontrol» است که با بهره بردن از فناوری «پلی یورتن ترمو پلاستیک» به محافظت قسمت میانی پا می پردازد.

همچنین این کفش فوتبال دارای سیستم قفل داخلی است و قسمت فوقانی آن از ترکیب ساختارهای بافتی باز و آزاد تشکیل شده است.

این کفش جدید همچون دستکش، پا را جذب می کند و به دلیل داشتن سطح بزرگ و نداشتن بند، می توان توپ را بهتر کنترل کرد.

کد مطلب 3028610
علیرضا کمندی

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