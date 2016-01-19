ستاد دیه برای آزادی ۹۵ زن زندانی نیازمند ۴.۷ میلیارد تومان است

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله جولایی تهران را با ۱۹ محکوم بیشترین استان به جهت میزبانی از زندانیان زن مطرح کرد و افزود: در شرایطی که تعداد زیادی از استانهای کشور فقط یک مددجوی زن دارند اما زندانهای آذربایجانشرقی، ایلام، خوزستان، زنجان و سیستانوبلوچستان خوشبختانه همین یک محکوم را هم ندارند.
وی تصریح کرد: مبلغ کل بدهی این ۹۵ زندانی اعتباری معادل ۴۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است که امیدواریم با تامین مبلغ مورد نیاز از سوی خیرین کشوری این زندانیان که اغلب هم سرپرست خانواده هستند، در روزهای باقیمانده از سال به آغوش خانوادههایشان بازگردند.
مدیرعامل ستاد دیه کشور دلیل حبس ۹۵ درصد از این مددجویان نیازمند را محکومیتهای مالی عنوان کرد و گفت: ثلث زندانیان موجود را که در بین آنها پزشک و هنرمند هم به چشم میخورد، زنانی تشکیل میدهند که متاسفانه به جهت ضمانت از همسران یا فرزندان متواریشان روانه حبس شدهاند.
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