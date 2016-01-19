۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۱

بارش باران وترافیک نیمه سنگین در جاده‌های کشور/ باران در۶ استان

رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور از بارش باران در محورهای مواصلاتی ۶ استان کشور خبر داد.

 به گزارش خبرگزاری مهر سرهنگ نادر رحمانی درباره وضعیت جوی گفت: بر طبق آخرین گزارشات از مرکز کنترل ترافیک در باند جنوبی آزاد راه تهران-کرج از پل فردیس تا پل کلاک ترافیک نیمه سنگین گزارش شده و در سایر جاده‌ها و معابر کشور وضعیت ترافیکی عادی و روان گزارش شده است.

وی افزود: در استان‌های آذربایجان شرقی، زنجان، ایلام،  آذربایجان غربی ( اکثر محورها )، اردبیل ( محور اردبیل خلخال)، کردستان (محورهای بانه مریوان و سقز بیجار) بارش پراکنده باران گزارش شده است.

به گفته رئیس پلیس مرکز کنترل ترافیک راه‌های کشور سایر محورهای مواصلاتی کشور از جوی آرام و ترافیکی روان برخوردار هستند.

وی در ادامه افزود: بر همین اساس در استان‌‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، زنجان، ایلام در اکثر محورها، اردبیل محور اردبیل-خلخال، کردستان محور بانه-مریوان و سقز-بیجار بارش باران گزارش شده  و در سایر راه‌ها و محورهای مواصلاتی کشور وضعیت جوی آرام گزارش شده است.

سرهنگ رحمانی بیان کرد: محورهای شمشک-دیزین، پونل-خلخال تا اطلاع ثانوی مسدود است.

