جزئیات قتل یک خواهر به دست بردارانش/یکی از قاتلان بازداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری استان البرز، مقصود عبدی با اشاره به یک سوء قصد خانوادگی در این شهرستان که منجر به فوت یک خانم شده از بازداشت یکی از عوامل این حادثه خبر داد و گفت: هفته گذشته و در ساعات اولیه صبح، دو برادر وارد منزل پدری خود در منطقه «کریم آباد» مشکین دشت می‌شوند و با سلاح گرم اقدام به تیراندازی به خواهران خود می‌کنند که در اثر اصابت گلوله به سر یکی از خواهرها وی در دم جان می‌دهد.

وی با اشاره به اظهارات مادر مقتول که در صحنه حضور داشته، افزود: برادران پس از اقدام به قتل ناموفق خواهر دیگر که با سلاح کلاشینکف بوده از صحنه متواری می‌شوند.

رئیس دادگستری شهرستان فردیس درباره شرایط خواهر دیگر قاتلان، گفت: وی اکنون در بیمارستان بستری است و مداوا بر روی وی در حال انجام است.

این مقام قضایی انگیزه این جنایت را «ناموسی» عنوان کرد و درباره پیگیری و سرانجام این پرونده گفت: یکی از برادرها اکنون بازداشت شده و دیگری متواری است.