فراخوان ملی برای طراحی نشان تبریز ۲۰۱۸ برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام در ۲۰۱۸ موجب شده تا مسئولان دست اندرکار و مرتبط با این حوزه از هم اکنون اقدامات لازم را در خصوص آماده سازی این شهر برای میزبانی شایسته از گردشگران داخلی و خارجی و ایجاد زیرساخت های لازم برای دستیابی به اهداف مورد نظر انجام دهند و برگزاری سومین نشست شورای سیاست گذاری گردشگری تبریز ۲۰۱۸ نیز با همین رویکرد صورت گرفت.

برگزاری فراخوان ملی برای طراحی نشان تبریز ۲۰۱۸

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان شرقی پیش از ظهر سه شنبه در این نشست با اشاره به برگزاری فراخوان ملی برای طراحی نشان تبریز ۲۰۱۸ اظهار داشت: این فراخوان آماده است و بزودی برای جمع آوری بهترین طرح ها برای معرفی تبریز ۲۰۱۸ منتشر می شود.

فرزین حق پرست ادامه داد: دبیرخانه شورا با طراحی سایت ویژه تبریز ۲۰۱۸، تعیین چارت شورای سیاست‌گذاری، شرکت در نمایشگاه گردشگری قشم، اتخاذ تدابیر لازم برای شرکت در چندین نمایشگاه بین المللی در داخل و خارج ایران درصدد معرفی جاذبه های تبریز به بهترین شیوه ممکن است.

وی مهمترین بخش در توسعه گردشگری را تبلیغات عنوان کرد و افزود: در این حوزه باید نقش و حضور بخش خصوصی جدی تری شود و لازم است در نگاه­ به توسعه گردشگری و تبریز ۲۰۱۸، علاوه بر رویکردهای کالبدی و شهرسازی ابعاد سیاسی، اجتماعی و بازرگانی را هم مورد توجه قرار دهیم.

دبیر شورای سیاست گذاری گردشگری تبریز ۲۰۱۸ با تاکید بر برندسازی مناسب با تلفیق نمادهای تاریخی و شهری در حوزه گردشگری تصریح کرد: با توجه به اهمیت تاریخی منطقه شمال غرب کشور و پتانسیل های گردشگری آن، آماده‌سازی مسیرهای گردشگری منطقه با محوریت تبریز ۲۰۱۸ با همکاری استان‌های همجوار ضروری است و خوشبختانه مسیرهای گردشگری بین استانی در این خصوص طراحی و آماده‌سازی شده است.

مجموعه استان از فرصت انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری استفاده کند

معاون سیاسی و امنیتی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این نشست انتخاب تبریز را فرصت ارزشمندی دانست که مجموعه استان باید برای نهایت بهره مندی را از آن تلاش کنند و تاکید کرد: این اتفاق یک رخداد ملی و فرابخشی است و باید از نگاه‌های بخشی در این ارتباط به جد پرهیز شود.

سعید شبستری خیابانی همچنین یادآور شد: سیاست و رویکرد دولت تدبیر و امید نهایت استفاده از توان و ظرفیت بخش غیردولتی است و معتقدیم دولت باید سیاست‌های خود را ابلاغ کرده و بخش خصوصی این سیاست گذاری‌ها را عملی کند.

محمد صادق پورمهدی معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه خواستار برنامه ریزی عملیاتی شد و گفت: باید با علم به نقشه راه مشخص برای سال ۲۰۱۸ حرکت شود.