به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از آموزش و پرورش استان زنجان، جمال رحمتی افزود: دستورالعمل اولين دورۀ المپياد علمی دانش‌آموزی سلول‌های بنيادی و پزشكی بازساختی از سوی دكتر حسين شجاعی، رئيس مركز ملی پرورش استعدادهاي درخشان و دانش‌پژوهان جوان، به استان‌ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: بر اساس اين دستورالعمل، المپياد علمی سلول‌های بنيادی و پزشكی بازساختی به پیشنهاد و حمايت ستاد توسعۀ علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و همكاری وزارت آموزش و پرورش، در سال تحصیلی ۹۵-۹۴ به صورت آزمایشی برگزار خواهد شد.

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان زنجان تاکید کرد: این المپیاد به صورت متمرکز و در سه مرحله برگزار خواهد شد و آزمون مرحلۀ اول در سطح کشور و آزمون مرحلۀ دوم در مراکز استان‌ها برگزار می‌شود و برگزیدگان مرحلۀ دوم، پس از گذراندن دوره‌های آموزشی پيش‌بيني شده، به مرحلۀ سوم راه می‌یابند.

رحمتی افزود: تمامی دانش‌آموزان شركت‌كننده در اين المپياد، بايد در سال تحصيلي ۹۵-۹۴ در يكی از پايه‌هاي دوم يا سوم متوسّطه به تحصيل اشتغال داشته و هيچ‌گونه وقفۀ تحصيلي يا ترك تحصيل نداشته باشند اما هيچ محدودیتی از نظر شرط معدل، نمرات درسی و رشتۀ تحصیلی برای شرکت در اين المپياد در نظر گرفته نشده است.

وی ادامه داد: بر اساس اين دستورالعمل، زمان ثبت‌نام اين المپياد از روز چهارشنبه ۳۰ دی ماه لغايت پايان وقت روز دوشنبه پنجم بهمن ماه سالجاری خواهد بود.

رئیس اداره استعدادهای درخشان آموزش و پرورش استان زنجان گفت: مرحلۀ اول آزمون المپياد سلول‌هاي بنيادی و پزشكی بازساختی، ساعت ۹ صبح روز يكشنبه مورخ دوم اسفندماه سالجاری در سراسر كشور برگزار خواهد شد.

رحمتی افزود: منابع طراحی سؤالات مرحلۀ اول آزمون شامل محتواي دروس فيزيك، شيمي، زيست‌شناسي و آمار دورۀ متوسطه و نيز محتواي کتابچۀ آموزشی سلول‌های بنیادی و پزشکی بازساختی است که از طریق پايگاه اينترنتي http://isro.isti.irقابل دریافت است.