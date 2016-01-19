۲۶ هزار واحد واکسن آنفلوانزا در همدان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، ایرج خدادادی پیش از ظهر سه‌شنبه در نشستی با خبرنگاران با موضوع آنفلوانزا با تشکر از رسانه‌های استان همدان برای مدیریت بحران آنفلوانزا که اجازه تشویش اذهان عمومی را ندادند، عنوان داشت: برخلاف برخی استان‌ها در خصوص اطلاع‌رسانی مدیریت خوبی در استان همدان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه از اولین روزهای شروع آنفلوانزا در استان همدان ستاد پیشگیری از آنفلوانزا در استان تشکیل شد، افزود: مدیریت این ستاد بر عهده معاونت‌های دانشگاه بود که در این زمینه تجربه‌های خوبی نیز کسب شد.

خدادادی بابیان اینکه نتیجه تلاش همگان برای پیشگیری از آنفلوانزا توقف کامل موج اول بیماری آنفلوانزا بود، اظهار داشت: مدیریت مناسبی در خصوص توزیع داروی آنفلوانزا اتفاق افتاد و به‌قدر کافی دارو توزیع شد و در همه شهرستان‌های تابعه استان همدان دپوی کافی دارو وجود داشت.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان بابیان اینکه در صورت نیاز و در اسرع وقت دارو برای بیماران وجود دارد، افزود: ازنظر داروی خاص آنفلوانزا کمبودی وجود ندارد و در صورت شیوع بیماری مشکلی نداریم و واکسن آنفلوانزا به‌اندازه کافی وجود دارد.

خدادادی بابیان اینکه برای سال آینده نیز میزان دپوی واکسن آنفلوانزا و داروی این بیماری را افزایش‌خواهیم داد، بیان داشت: دولت واکسن آنفلوانزا را وارد می‌کند و از ابتدای سال جاری تاکنون ۲۶ هزار واکسن آنفلوانزا در استان همدان توزیع‌شده است.

وی با اشاره به اینکه واکسن آنفلوانزا در داروخانه‌های منتخب توزیع می‌شود، گفت: در صورت وجود بیماری، واکسن در داروخانه‌های بیشتری توزیع می‌شود.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان بیان کرد: بیشترین واکسن آنفلوانزای موجود در بازار از نوع فرانسوی و هلندی بوده و این دارو باقیمت ۲۰ تا ۳۰ هزار تومان در اختیار مردم قرار می‌گیرد.

وی گفت: واکسن آنفلوانزا یکی از سالم‌ترین و بی ضررترین واکسن‌ها بوده و فواید آن بیشتر از مضرات آن است.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی استان همدان اظهار داشت: استفاده این واکسن در بیماران قلبی، سرطانی‌ها، بیماری‌های خاص، کودکان و غیره توصیه می‌شود.