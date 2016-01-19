زمینه صادرات ۵۰۰ تن پسته ارگانیک زرندیه به اروپا فراهم شد

محمود بارانی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: محصول پسته ارگانیک این شهرستان با اقبال چشمگیری از سوی مشتریان اتحادیه اروپا مواجه است اما طی چند سال گذشته صادرات این محصول متوقف شده و یا با دشواری انجام می شد.

وی با بیان اینکه پسته شهرستان زرندیه با ارز آوری برای کشور نقش موثری در افزایش درآمد صادرات غیرنفتی دارد، بیان داشت: سالانه بیش از ۱۰ هزار تن پسته در این شهرستان تولید می شود و با توجه به اینکه زرندیه کانون تولید پسته استان مرکزی است، بیش از ۸۰ درصد انواع پسته های تولیدی در آن که قابلیت صادرات را دارند به بازارهای جهانی عرضه می شود.

بارانی با اشاره به این که هم اکنون مقدمات و رایزنی ها برای برای صادرات پسته زرندیه به خارج از کشور در حال انجام است، اظهارکرد: پسته کاران این شهرستان به دلیل ضعف امکانات زیرساختی فرآوری و بسته بندی هر سال محصول صادراتی خود را برای صادرات به دیگر استان های کشور ارسال می کنند.

به گفته وی، این اقدام هزینه های سنگین حمل و نقل و احتمال آلودگی محصول را برای آنان به دنبال داشته و صادرات پسته استان مرکزی با برند دیگر استان های کشور موجب ناشناخته ماندن محصولات این منطقه شده است و این در حالی است که تنها محصول پسته ارگانیک کشور در زرندیه تولید می شود.

وی افزود: ۷۰ درصد سطح باغ های پسته استان مرکزی در زرندیه واقع شده است که تولید و صادرات محصول این شهرستان سالانه بیش از ۲۰۰ میلیون دلار برای کشور ارزآوری دارد.

رئیس هیات مدیره تعاونی تولیدکنندگان پسته استان مرکزی عدم صادرات پسته به دلیل تحریم ها را ضربه ای مهم بر تولید پسته دانست و یادآور شد: از سال ۹۰ به بعد ما بزرگترین مشتریان خود را در اروپا به دلیل تحریم ها از دست دادیم و امیدواریم تا با لغو تحریم ها ایران دوباره بتواند جایگاه گمشده خود را در پسته بازار دنیا به دست آورد.

زرندیه از شهرستان های استان مرکزی یکی از قطب های تولید پسته مرغوب کشور است که به دلیل نزدیکی به پایتخت و فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) دارای موقعیت ویژه ای است.

استان مرکزی با بیش از ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتارسطح زیر کشت باغ های پسته، رتبه ششم تولید این محصول را در کشور دارد که از این میزان سطح زیر کشت پسته در استان، بیش از هشت هزار و ۴۰۰ هکتار در زرندیه واقع شده است.