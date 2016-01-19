انجام نخستین عمل جراحی شکستگی و جا گذاری پلاک در هشترود

به گزارش خبرنگار مهر، ایاز صادقیلر پزشک متخصص ارتوپد بیمارستان امام حسین (ع) هشترود پیش از ظهر سه شنبه با اعلام این خبر در جمع خبرنگاران افزود: برای اولین بار در این بیمارستان ساعد جوان ۳۰ ساله ای، تحت عمل جراحی قرار گرفت.

وی در ادامه گفت: این جوان ۳۰ ساله به دنبال ضربه به ساعد دچار شکستگی و در رفتگی ساعد شده بود که با مراجعه به اورژانس این مرکز بستری و امروز تحت درمان و جراحی باز، جااندازی شکستگی و جاگذاری پلاک قرار گرفت.

پزشک متخصص ارتوپد بیمارستان امام حسین (ع) هشترود با اشاره به اینکه این جراحی برای نخستین بار است که در این بیمارستان انجام می شود، اظهار داشت: باتوجه به امکانات و حمایت دولت در زمینه طرح نظام سلامت، از این به بعد کلیه جراحی های ارتوپدی و شکستگی دراین بیمارستان انجام و از اعزام بی مورد بیماران به مرکز استان جلو گیری خواهد شد.