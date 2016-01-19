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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۲۴

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته اعلام شد

پلیس راهور، محدودیت‌های ترافیکی ۳۰ دی تا ۲ بهمن را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، محدودیت‌های ترافیکی ۳۰ دی تا ۲ بهمن اعلام شد.

محدودیت‌های ترافیکی آخر هفته بدین شرح است:

تردد موتورسیکلت از ساعت ۱۲:۰۰ ظهر روز چهارشنبه مورخه ۹۴/۱۰/۳۰الی ساعت ۲۴:۰۰ روز جمعه مورخه ۹۴/۱۱/۰۲ از محورهای کرج-جالوس، هراز، فیروزکوه و تهران-سمنان-مشهد وبالعکس ممنوع است.

محور کرج چالوس

الف - تردد انواع تریلر وکامیون وکامیونت از محور کرج-چالوس ممنوع  است.

ب- تردد انواع وسیله نقلیه از ساعت ۱۴:۰۰ الی ۲۳:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۴/۱۱/۰۲ از کرج به سمت مرزن آباد ممنوع بوده و با اعلام مامورین پلیس راه در محل تردد انواع وسایل نقلیه از ساعت ۱۷:۳۰ الی ۲۳:۰۰ روز جمعه مورخ ۹۴/۱۱/۰۲ از ۱۵کیلومتری جنوب مرزن آباد (دزدبن) به سمت کرج بصورت یکطرفه خواهد بود.

محور هراز

الف-تردد کلیه تریلر ها در محور هراز ممنوع است.

ب- تردد کلیه کامیونها وکامیونت ها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت  ۰۸:۰۰ الی  ۲۴:۰۰  روز  چهارشنبه ۳۰ دی‌ماه و روزهای پنج شنبه و جمعه در تاریخ های ۱ و ۲ بهمن  ماه ۹۴ از محورهراز ممنوع است.

محور فیروزکوه

 الف - تردد کلیه تریلرها به استثنای حاملین مواد سوختی وفاسد شدنی از ساعت  ۰۸:۰۰ الی  ۲۴:۰۰  روز جمعه مورخه  ۲ بهمن ماه ۹۴ از تهران به قائم شهر و بالعکس ممنوع است.

کد مطلب 3028642

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