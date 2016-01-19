پیوند میان فیلمسازان «عمار» و نماز جمعه/ ظرفیتی که به آن توجه نشد

به گزارش خبرنگار مهر، سید رسول منفرد دبیر اجرایی جشنواره «عمار» در نشست خبری «آغاز اکران های مردمی عمار در مصلاهای نماز جمعه کشور» که امروز سه شنبه ۲۹ دی ماه با حضور حجت الاسلام سید ابوالفضل موسوی دامغانی معاون فرهنگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور برگزار شد، گفت: همیشه گفته شده است که جشنواره «عمار» اتفاقات مشابه جشنواره های دیگر را هم دارد و غیر از آن حرف های دیگری هم برای گفتن دارد تا بتواند خلایی را که دیگر جشنواره ها به آن بی توجه هستند، پر کند.

وی ادامه داد: همه چهره های انقلاب از هنرمندان تا مسئولان و حتی مردم بیان می کنند که در حوزه فرهنگ باید به صورت ایجابی عمل کرد. این قابل توجیه نیست که برخی مجموعه‌ها حزب‌اللهی ها را متهم می کنند که صرفا به دنبال سلب کردن هستند و اتفاقا نظر حزب‌اللهی ها بر این است که باید دید و باید شنید اما باید به سمت محصولات خوب رفت.

در این سال ها یک فیلم یا یک فریم با موضوع نماز جمعه نداشته ایم

منفرد با اشاره به نمایش فیلم های «عمار» در نمازجمعه ها اظهار کرد: جشنواره «عمار» قصد دارد یکی از خلاهایی را که در ۳۰ سال گذشته به آن توجه نشده است پر کند. ما در این سال ها یک فیلم یا یک فریم با موضوع نماز جمعه نداشته‌ایم و در سریال ها به این حوزه ورود پیدا نکرده ایم و جشنواره «عمار» به دنبال این است که برای چنین واقعیتی طرح دغدغه کند. همکاری بین جشنواره و نماز جمعه به این دلیل است که «عمار» به حضور مردم به عنوان یک ظرفیت نگاه می کند، برخلاف عده ای که سعی می کنند از ورود مردم به مسائل جلوگیری کنند اما در نظر «عمار» مردم باید نقش آفرین باشند.

وی ادامه داد: وقتی سینما به یک طبقه نخبگانی تبدیل می شود که اگرچه آن هم محترم است اما این طبقه می تواند دچار خطا شود و نمونه آن هم این است که در ۳۷ سال گذشته فیلمی درباره نماز جمعه نداشته ایم.

در ادامه این جلسه موسوی دامغانی معاون فرهنگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور درباره ظرفیت نماز جمعه عنوان کرد: نماز جمعه یک شبکه ارتباطی بسیار گسترده است ما بیش از ۸۴۰ نماز جمعه داریم که به نوعی می توان گفت ۸۴۰ پایگاه رسانه ای هستند. به تعبیر رهبری این جایگاه بسیار مهم است و بسیاری چه در داخل و چه در خارج از کشور آرزو بهره گرفتن از ظرفیت آن را دارند.

ما امروز در جنگی قرار داریم که نظامی نیست بلکه معنوی، اعتقادی و ایمانی است

وی با اشاره به شرایط جهان امروز تصریح کرد: ما امروز در شرایط جنگ نرم هستیم همانطور که روز ۱۴ دی ماه رهبر انقلاب نماز جمعه را قرارگاه دانستند. با اینکه قرارگاه واژه ای نظامی است اما ایشان فرمودند که ما امروز در جنگی قرار داریم که نظامی نیست بلکه معنوی، اعتقادی و ایمانی است و نماز جمعه قرارگاه ایمان، اخلاق، معرفت و تقواست. دشمن به تقوا و بصیرت ما حمله کرده است و ما در حال دفاع هستیم. در حالت دفاع نیروها باید در کنار هم باشند و نباید به صورت جزیره ای عمل کند تا بتوانند در مقابل نفوذ دشمن بایستند. از این روست که دست اندرکاران جشنواره «عمار» آستین بالا زدند و ما هم از اقدام آنها استقبال کردیم چراکه ظرفیت هایی داریم که از آنها غفلت شده است.

معاون فرهنگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور اضافه کرد: مصلاها بهترین سالن های نمایش کشور هستند و ای کاش نهادهای فرهنگی از این ظرفیت بیشتر بهره می گرفتند. در طی اکران فیلم های «عمار»، این آثار در مصلاهای ۵۴ شهر به نمایش درآمدند و استقبال خوبی هم شده است. یک فایده این کار این است که جشنواره به میان مردمی می رفته است که در بعضی از شهرها اصلا سینما ندارند. فایده دیگر این است که سعی ما در پایگاه های دینی این است که اجتماعات بیشتری داشته باشیم.

موسوی دامغانی با اشاره به ظرفیت نماز جمعه و نهادهای فرهنگی یادآور شد: حدود ۳۷ سال از انقلاب می گذرد و تاکنون با موضوع نماز جمعه اثر هنری خوبی خلق نشده است. اگر جریان های هنری کنار نماز جمعه قرار بگیرند نتایج خوبی را می توان به دست آورد. جشنواره «عمار»، صدا و سیما، وزارت ارشاد و ... هر یک می توانند یک قرارگاه باشند که در آنها عملیات تدافعی و تهاجمی صورت می گیرد. چندی پیش دیدیم که سربازان آمریکایی وارد آب های ایران شدند و چون ما قدرت داشتیم آنها تسلیم شدند. اگر ما در ابعاد فرهنگی نیز چنین قدرتی را پیدا کنیم می توانیم در برابر تخریب ها ایستادگی کنیم.

پیوند بین نماز جمعه و ارکان آن با فیلمسازان

وی همچنین درباره جایزه ویژه ای که نماز جمعه برای فیلم های «عمار» در نظر گرفته است توضیح داد: تاکنون حدود ۱۷ اثر در جشنواره فیلم «عمار» به موضوع نماز جمعه پرداخته اند و قرار است با بررسی این آثار به بهترین اثر جایزه ای تعلق بگیرد.

معاون فرهنگی شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور ادامه داد: البته پشتوانه های ما بیشتر فکری است. ائمه جمعه در دیگر شهرها با کمک مردم کارهای فرهنگی را انجام می دهند و حتی مصلاهای چند میلیاردی بخش اعظمی از هزینه را از کمک های مردمی دریافت کرده اند. با این حال نماز جمعه ها همانطور که بیان شد ظرفیت مهمی در تاثیرگذاری بر روی مردم دارد و به طور مثال امام جمعه شهرستان ملکشاهی توانسته است با اقدامات فرهنگی یکی از ناهنجاری های شهرستان خود را رفع کند.

در ادامه منفرد با اشاره به اهداف جشنواره «عمار» در همکاری با نماز جمعه توضیح داد: بهره مندی از بستر توزیعی نماز جمعه برای اکران فیلم ها یا تامین اقتصادی فیلمسازان اولین هدف ما در نمایش فیلم ها بود. به گونه ای که فیلم هایی که در دیگر جشنواره ها و رسانه ها به آنها توجه نمی شد در نماز جمعه دیده شوند. هدف دوم ما پیوند بین نماز جمعه و ارکان آن با فیلمسازان و دسترسی به سوژه های مردمی بود. تامین محتوای به روز با بهره گیری از نماز جمعه که در قالب های متنوعی بیان شود و ایجاد انگیزه برای فیلمسازان برای توجه به مسائل روز از دیگر اهداف ما برای این منظور بود.

وی با اشاره به اینکه سینمای ایران دچار فرم گرایی شده است عنوان کرد: سینمای ایران کمتر سراغ موضوعات چالشی و مسائل مبتلا به جامعه می رود. یک هدف ما مقابله با سانسور واقعیت در سینما است و فکر می کنیم نماز جمعه یکی از واقعیت های دوران پس از انقلاب بوده است که در فیلم و سریال ها به آن توجهی نشده است.

دبیر اجرایی جشنواره «عمار» به یکی از انتقادات فیلمسازان اشاره و بیان کرد: یکی از انتقادات رایج سینماگران بحث ممیزی است و حالا خوب است که سینماگران جواب بدهند که خودشان چقدر واقعیت های جامعه ایران را بایکوت کرده و اجازه ندادند که این واقعیت ها دیده شود. ما فیلم های متعددی داریم که کلیسا را به تصویر کشیده اند در حالی که هر گاه از مسجد سخن گفته می شود تنها با عنوان یک نمازخانه به آن نگاه می شود و از ظرفیت های آن استفاده نشده است.