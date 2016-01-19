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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۱۱

منابع رسانه‌ای خبر دادند؛

دولت وحدت ملی در لیبی تشکیل شد

دولت وحدت ملی در لیبی تشکیل شد

منابع رسانه‌ای از تشکیل دولت وحدت ملی در لیبی خبر می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، دولت وحدت ملی لیبی امروز سه شنبه با ۳۲ عضو تشکیل شد.

بر اساس این گزارش، تشکیل دولت وحدت ملی جزئی از توافق قبلی دو دولت رقیب در شرق و غرب این کشور به شمار می رود. این توافق با نظارت سازمان ملل به امضا رسیده بود.

گفتنی است که لیبی از تابستان سال ۲۰۱۴ توسط دو دولت رقیب یکی در طرابلس و دیگری در شرق در طبرق این کشور اداره می شود.

طرف های نزاع در لیبی در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ با میانجیگری سازمان ملل توافقنامه ای را در سخیرات مراکش برای رفع چندپارچگی لیبی و مقابله با تهدیدات امنیتی گروه تروریستی داعش منعقد کردند. این توافقنامه به شورای ریاست جمهوری لیبی که مقر آن در تونس قرار دارد یک ماه برای تشکیل دولت وحدت ملی مهلت داد با این حال هنوز هم مقاومت هایی در برابر این طرح صلح وجود دارد.

لازم به ذکر است پارلمان شرق لیبی که جامعه بین المللی آن را به رسمیت می شناسد ده روز مهلت دارد تا موافقت خود را با تشکیل دولت وحدت ملی را اعلام کند.

کد مطلب 3028645

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