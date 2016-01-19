به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسن باستی صبح سهشنبه در نشست برنامهریزی اجرای زمینهای چمن مینی فوتبال روستایی در استان بوشهر اظهار داشت: توجه ویژهای به توسعه زیرساختهای استان صورت گرفته است و طرحهای خوبی در این راستا اجرا شده است.
وی توسعه زیرساختهای روستایی را به عنوان یکی از اولویتهای استان بوشهر دانست و افزود: ایجاد بوستانهای امید روستایی و ساخت زمینهای چمن مینیفوتبال در روستاهای استان با توجه به شاخصهای جمعیتی اجرایی شده است.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: سال گذشته زمینهای چمن مینیفوتبال در روستاهای بالای یکهزار نفر جمعیت استان بوشهر اجرا شد و امسال نیز در روستاهای بالای ۵۰۰ نفر جمعیت استان اجرا میشود.
وی با اشاره به اینکه امسال ۷۸ زمین چمن مصنوعی جدید در استان بوشهر احداث می شود، بیان کرد: ۱۴۸ میلیارد ریال برای اجرای زمین مینی فوتبال چمن مصنوعی روستایی استان بوشهر در سال جاری هزینه میشود.
باستی با اشاره به اینکه ۴۰ درصد از اعتبارات مذکور تاکنون تخصیص یافه است، اضافه کرد: ۸۰ میلیارد ریال تاکنون تخصیص یافته است و بخش عمده این زمینهای ورزشی تا دهه مبارک فجر افتتاح میشود.
معاون امور عمرانی استاندار بوشهر خارنشان کرد: ساخت زمینهای والیبال هم از دیگر برنامههایی است که در سطح روستاهای استان اجرا میشود.
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