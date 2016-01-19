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۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۲:۵۲

پیشنهاد رشوه به شماره یک تنیس جهان!

پیشنهاد رشوه به شماره یک تنیس جهان!

در آغاز رقابت‌های اوپن استرالیا، اولین گرند فصل، دنیای تنیس شوک بزرگی دریافت کرد چرا که مرد شماره یک این رشته ورزشی، نواک جوکوویچ از وجود فسادی بزرگ در این ورزش خبر داد.

تابناک نوشت: جوکوویچ فاش کرد که چندی پیش برخی قصد داشتند با دادن رشوه به او، مرد شماره تنیس دنیا را متقاعد کنند مطابق میل آنها نتیجه بگیرد.

شبکه BBC در گزارشی ادعا کرد که ۱۶ بازیکن تنیس جهان که در یک دهه اخیر به جمع ۵۰ تنیسور برتر جهان راه پیدا کرده‌اند و شامل قهرمانان گرنداسلم‌ها نیز بوده‌اند، مظنون به همکاری با باندهای تبانی و سندیکای شرط بندی برای تعیین نتایج مسابقات تنیس هستند.

او در ملبورن به خبرنگاران گفت: مستقیماً با من تماس گرفته نشد بلکه از طریق چند واسطه به گوشم رسید که عده‌ای می‌خواهند طبق میل آنها نتیجه بگیرم. البته ما بلافاصله از آن ماجرا فاصله گرفتیم و آن افراد حتی نتوانستند با من بگیرند. آن فردی که قصد داشت با من صحبت کند حتی نتوانست مستقیماً حرفش را بزند و آن ماجرا به هیچ جایی نرسید. متأسفانه در آن زمان، برخی شایعات و حرف و حدیث‌ها وجود داشت که به آنها رسیدگی شد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که به جوکوویچ رقمی معادل ۲۰۰ هزار دلار پیشنهاد شده است که بازی‌اش را ببازد، ماجرایی که اعتبار دنیای تنیس را لکه‌دار کرد و ستاره تنیس صربستان هم آن را یک جنایت ورزشی می‌داند.

او افزود: پی بردن به پیشنهادی که قرار بود به من بشود، احساس ترسناکی در من ایجاد کرد چون واقعاً به هیچ نحوی نمی‌خواستم مرا با چنین موضوعاتی مرتبط کنند. شاید برخی دیگر این ماجرا را یک فرصت قلمداد می‌کردند اما برای من این کار، یک رفتار غیرورزشی و راستش یک جنایت ورزشی است که من اصلاً از آن حمایت نمی‌کنم. به نظر من چنین چیزهایی در هیچ ورزشی جایی ندارد به خصوص در تنیس.

کد مطلب 3028648

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