تخریب بیش از ۲۰ ساخت و ساز غیرمجاز در سطح شهر یاسوج

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی شهرداری یاسوج، هدایت راد گفت: معارضات اجتماعی یکی از موانع تعریض برخی خیابانها در یاسوج است.

وی افزود: با توجه به آراء صادره کمیسیون ماده ۱۰۰ و مصوبه شورای تأمین استان در خصوص تعریض انتهای خیابان ابوذر ۷ امروز عوامل اجرایی شهرداری جهت اجرای این مصوبه در محل حاضر شدند.

وی اظهار داشت: چندین منزل مسکونی چندطبقه موجود در مسیر معبر باید تخریب می شدند اما با توجه به معارضات محلی امکان اجرا وجود نداشت.

راد یادآور شد: شهرداری آمادگی کامل برای اجرای حکم تخریب را دارد اما معارضات اجتماعی مانع اجرای حکم می شود.

وی تصریح کرد: ساختمان هایی که در مسیر معبر باید تخریب شوند قبل از دهه ۸۰ ساخته شده اند.

مسئول حقوقی اداره اجرائیات شهرداری یاسوج با بیان اینکه شهرداری مجبور است برای تعاونی مسکن نیروی انتظامی معبر ایجاد کند، اضافه کرد: این درحالی است که طبق قانون شهرداری و طرح تفکیک مصوب تعاونی ها، باید معابر مورد نیاز این طرح توسط خود تعاونی ها به شهرداری ارائه شود اما تاکنون هیچ طرح تفکیکی تاکنون ارائه نشده است.