برجام با حفظ اقتدار و جایگاه بین المللی ما به نتیجه رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام مصطفی پورمحمدی صبح امروز در جمع مدیران و کارکنان وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی به نتیجه رسیدن برجام را از الطاف الهی دانست.

وی افزود: خدا را شاکریم که پس از تلاش سنگین، پیوسته و پر تنشی که در مقابل سنگ اندازی‌ها و شیطنت‌های دشمنان انجام گرفت، نتیجه کار به نفع ملت ما بود، شیطنت‌هایی که حتی تا دقایقی پس از پایان بازی نیز ادامه داشت؛ اما با وجود تمام مشکلات به لطف خداوند کار به سرانجام رسید.

پورمحمدی تصریح کرد: لطف کار در این بود که برجام با حفظ کرامت، اقتدار و حفظ جایگاه بین المللی و حفظ وحدت و انسجام ملی به نتیجه رسید و موضوعی که در افکار عمومی جهانی می‌توانست عامل فشار و تهدید ما باشد با کمترین آسیب از آن‌ها گرفته شد.

وزیر دادگستری با بیان این مطلب که به لطف خدا ذره‌ای از جایگاه، موقعیت و توان ما کاسته نشده است تصریح کرد: یکی از آسیب‌هایی که ممکن بود در این دوران بروز کند، وحدت شکنی و برهم خوردن انسجام ملی بود که با عنایت خداوند، درایت رهبری معظم و بردباری ملت، از چنین دغدغه‌ها و نیز از طمع دشمن در امان بودیم.

وی اعتراف رئیس جمهور آمریکا به قدرتمندی جمهوری اسلامی ایران و عدم کارآیی اهرم فشار، جنگ و تحریم علیه ما را از علائم ناب و طاهر بودن انقلاب دانست و تأکید کرد: اکنون باید به دنبال ایجاد فضای محبت و الفت اجتماعی بوده و تلاش گسترده‌ای صورت دهیم تا با انگیزه و نیز با اقدامات عملی، از فرصت به دست آمده نهایت بهره را ببریم.