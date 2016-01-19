برلین مخالف اعزام نیروی زمینی به سوریه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دی ولت، «اورزلا فون در لاین» وزیر دفاع آلمان با اعلام این خبر افزود: اعزام نیروی پیاده نظام به سوریه در این مقطع زمانی بسیار اشتباه و غیرعقلانی است.



وی با تاکيد بر تقويت و آموزش نيروهای نظامی در سوريه براي مسئوليت های مهم امنيتی جهت استقرار ثبات در اين کشور، تجربيات دخالت نيروهای نظامی در عراق را گوشزد کرد.



آلمان يکي از اعضای ائتلاف بين‌المللی به رهبری آمريکا علیه گروه تروریستی داعش است.



این درحالی است که پارلمان آلمان چندي پيش طرح حمايت از حملات هوايي ضد داعش در سوريه به فرماندهي آمريکا را به تصویب رساند.