انتقاد از تبلیغ برای فروش دارو/ یکی بخر سه تا ببر

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سیدحسن قاضی زاده هاشمی در جلسه پرسش و پاسخ با سرمایه گذاران بخش خصوصی حوزه سلامت اظهار داشت: کسی که می خواهد بیمارستان سازی کند نمی تواند اختیاراتش را به مدیر یا رئیس بیمارستان بسپارد. در واقع با چنین شرایطی کسی رغبتی برای سرمایه گذاری در بیمارستان سازی نمی کند.

وی با اشاره به وضعیت شرکت های دارویی کشور افزود: این چه رسمی است که برخی شرکت های دارویی می گویند یکی بخر سه تا ببر، در حالی که چنین تبلیغاتی مربوط به کارهای خارج از حوزه سلامت است.

وزیر بهداشت در ادامه از سرمایه گذاران بخش خصوصی در حوزه سلامت خواست که بر روی بیمه دندان پزشکی متمرکز شوند.

قاضی زاده هاشمی تصریح کرد: یکی از حوزه هایی که مردم آسیب می بینند، دندان پزشکی است که تا ۵۰ درصد هزینه های سلامت را به خود اختصاص می دهد.

وی پیشنهاد راه اندازی بیمه تکمیلی دندان پزشکی را ارائه داد و خاطرنشان کرد: با این بیمه تکمیلی می توان تعرفه خدمات خصوصی و دولتی دندان پزشکی را به نوعی تعریف کنیم که در این صورت ۵۰ درصد هزینه های مردم برای خدمات دندان پزشکی کاهش می‌یابد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تاکید کرد: شخصا مایل هستم در یک استان طرح بیمه تکمیلی دندان پزشکی به صورت پایلوت شروع شود و در همین جا از سرمایه گذارانی که در بحث بیمه تجربه کار دارند، درخواست می کنم برای اجرای این طرح مشارکت کنند.

همچنین دکتر رسول دیناروند، رئیس سازمان غذا و دارو نیز در پاسخ به پرسش یکی از حاضران که گفته بود قیمت داروهای داخلی را کاهش داده اید، اظهار داشت: ما برای داروهای تولید داخل کاهش قیمت نداریم بلکه سیاست ما کاهش قیمت داروهای وارداتی است، اما در رقابت با داروهای وارداتی مسئولیت با خود شرکت های دارویی داخلی است.