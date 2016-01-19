۱۷۰۰ چاه کشاورزی همدان به کنتور هوشمند مجهز شد

مرتضی عزالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه یکی از اهداف شرکت آب منطقهای کنترل و جلوگیری از هدر رفت و برداشت بیرویه آب است، اظهار داشت: بر همین اساس نسبت به انسداد چاههای غیرمجاز اقدام و تجهیز چاهها به کنتور هوشمند برنامهریزیشده است.
وی بابیان اینکه صاحبان چاههای برقی موظف به نصب کنتور هوشمند برای کنترل و میزان برداشت آب از این چاهها هستند، گفت: ۱۶ هزار چاه در استان همدان وجود دارد که هفت هزار حلقه چاه برقی بوده و باید به کنتور هوشمند مجهز شوند.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با اشاره به اینکه ۹ هزار حلقه چاه نیز باید به کنتور آلتراسونیک و مغناطیسی مجهز شوند، بیان کرد: تجهیز این چاهها به کنتورهای موردنظر نیز آغازشده است.
عزالدین از نصب دو هزار و ۴۰۰کنتور هوشمند برق و آلترا سونیک و الکترومغناطیس بر روی چاهها در استان خبر داد و بیان داشت: هزار و ۷۰۰مورد کنتور مربوط به چاههای کشاورزی بوده است.
وی با اشاره به اینکه تاکنون دو هزار کنتور هوشمند نیز شارژ شده است، اظهار داشت: از تعداد کنتورهای نصبشده بر روی چاههای کشاورزی هزار و ۲۰۶ کنتور شارژ شده است.
مدیرعامل شرکت آب منطقهای همدان با تأکید بر اینکه تمام چاههای کشاورزی موظف به نصب کنتور هوشمند هستند، عنوان کرد: تاکنون ۶۴۳ اخطاریه برای نصب کنتور هوشمند به صاحبان چاهها دادهشده که در صورت رعایت نکردن قانون، از برداشت آب چاهها جلوگیری خواهد شد.
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