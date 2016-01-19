  1. استانها
  2. همدان
۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۱۹

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان خبر داد:

۱۷۰۰ چاه کشاورزی همدان به کنتور هوشمند مجهز شد

۱۷۰۰ چاه کشاورزی همدان به کنتور هوشمند مجهز شد

همدان- مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان گفت: هزار و ۷۰۰ چاه کشاورزی در استان همدان به کنتور هوشمند مجهز و شارژ شدند.

مرتضی عزالدین در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه یکی از اهداف شرکت آب منطقه‌ای کنترل و جلوگیری از هدر رفت و برداشت بی‌رویه آب است، اظهار داشت: بر همین اساس نسبت به انسداد چاه‌های غیرمجاز اقدام و تجهیز چاه‌ها به کنتور هوشمند برنامه‌ریزی‌شده است.

وی بابیان اینکه صاحبان چاه‌های برقی موظف به نصب کنتور هوشمند برای کنترل و میزان برداشت آب از این چاه‌ها هستند، گفت: ۱۶ هزار چاه در استان همدان وجود دارد که هفت هزار حلقه چاه برقی بوده و باید به کنتور هوشمند مجهز شوند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با اشاره به اینکه ۹ هزار حلقه چاه نیز باید به کنتور آلتراسونیک و مغناطیسی مجهز شوند، بیان کرد: تجهیز این چاه‌ها به کنتورهای موردنظر نیز آغازشده است.

عزالدین از نصب دو هزار و ۴۰۰کنتور هوشمند برق و آلترا سونیک و الکترومغناطیس بر روی چاه‌ها در استان خبر داد و بیان داشت: هزار و ۷۰۰مورد کنتور مربوط به چاه‌های کشاورزی بوده است.

وی با اشاره به اینکه تاکنون دو هزار کنتور هوشمند نیز شارژ شده است، اظهار داشت: از تعداد کنتورهای نصب‌شده بر روی چاه‌های کشاورزی هزار و ۲۰۶ کنتور شارژ شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای همدان با تأکید بر اینکه تمام چاه‌های کشاورزی موظف به نصب کنتور هوشمند هستند، عنوان کرد: تاکنون ۶۴۳ اخطاریه برای نصب کنتور هوشمند به صاحبان چاه‌ها داده‌شده که در صورت رعایت نکردن قانون، از برداشت آب چاه‌ها جلوگیری خواهد شد.

کد مطلب 3028663

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها