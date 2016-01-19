هوای اصفهان برای ششمین روز متوالی ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، امروز در حالی روز ملی هوای پاک را پشت سر میگذاریم که ارگانهای مختلف مانند شهرداری و محیط زیست همایشهای جداگانهای در این ارتباط برگزار کردهاند اما درست در روز ملی هوای پاک یکی از آلودهترین روز هفته را پشت سر میگذاریم؛ گویی به جز شعار و برگزاری همایش برای بازکردن راه تنفس مردم اصفهان راهکاری نداریم.
بابک صادقیان رئیس امور آزمایشگاههای محیط زیست استان اصفهان در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ششمین روز هوای ناسالم برای گروههای حساس را پشت سر میگذاریم، اظهار داشت: امروز میانگین شاخص کیفی هوای اصفهان ۱۳۱ را نشان میدهد و بر این اساس امروز نیز هوا برای گروههای حساس ناسالم است.
وی افزود: تمامی ایستگاههای سنجش آلودگی اصفهان وضعیت ناسالم برای گروههای حساس را نشان میدهد و بر این اساس شاخص کیفی هوا در ایستگاه احمدآباد ۱۳۳، پل خواجو ۱۳۰، استانداری ۱۳۲، میدان وحید ۱۲۹، خیابان آزادی ۱۳۰ و خرازی ۱۳۴ ثبت شده است.
رئیس امور آزمایشگاههای محیط زیست استان اصفهان تاکید کرد: علاوه بر پنجشنبه و جمعه هفته گذشته در روزهای دوشنبه، یکشنبه، شنبه هفته جاری نیز میانگین شاخص کیفی هوا با میانگین ۱۱۵، ۱۱۲ و ۱۰۷ در وضعیت ناسالم برای گروههای حساس ثبت شده است.
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