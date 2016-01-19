قزوین و ایتالیا تفاهم نامه همکاری امضا کردند

به گزارش خبرنگار مهر، مائورو کنسای پوری سفیر ایتالیا در ایران به همراه آدولفو اورسو رایزن اقتصادی سفارت ظهر سه شنبه در جلسه ای با حضور استاندار و فعالان اقتصادی استان در خصوص راههای گسترش مبادلات تجاری و اقتصادی با یکدیگر گفتگو کردند.

کنسای پوری در دیدار با استاندار قزوین گفت: روابط ایران و ایتالیا با سفر رئیس جمهوری ایران به رم که بزودی انجام خواهد شد به سرعت گسترش خواهد یافت که از این بابت بسیار خوشحالیم که می توانیم در شرایط پس از برجام با شما همکاری بیشتری داشته باشیم.

وی افزود: مقدمه سفر رئیس جمهوری ایران به رم فراهم شده و ایشان با یک هیئت بلندپایه به ایتالیا سفر خواهد کرد که نخستین سفر دکتر روحانی به اروپاست و امیدواریم میزبان خوبی برای این مقام عالیرتبه باشیم.

سفیر ایتالیا در ایران بیان کرد: همچنین یک هیئت بلند پایه از هیئت دولت و کارگزاران اقتصادی همراه رئیس جمهور خواهند بود و این سفر از عزم جدی دولت ایران برای توسعه روابط با کشور ایتالیا خبر می دهد.

وی بیان کرد: ظرفیت های ایران را تا حدودی شناخته ایم و در بازدیدهایی که داشتیم در مناطق مختلف ایران بویژه استان قزوین توانمندی های زیادی در حوزه صنعت و تولید برای سرمایه گذاری وجود دارد که بسیار علاقمندیم از این فرصت برای توسعه روابط استفاده کنیم.

سفیر ایتالیا در ایران یادآورشذ: شهر پروجای ایتالیا که از نظر تاریخی و فرهنگی و دانشگاهی شبیه شهر قزوین است می تواند برای خواهر خواندگی مناسب باشد که مقدمات این کار توسط شهردار قزوین فراهم شده و امیدواریم این موضوع عملیاتی شود.

وی گفت: از این که مسئولان استان قزوین بویژه استاندار محترم فردی عمل گرا و اجرایی هستند و بستر تفاهم نامه با ایتالیا را فراهم کرده اند جای خرسندی دارد و این روند به نتایج خوبی منجر خواهد شد.

کنسای پوری تصریح کرد: مرحله نوینی از همکاری های اقتصادی، فرهنگی بین ایتالیا و ایران فراهم شده که امیدواریم با درک شرایط موجود از سوی طرفین به نتایج خوبی برسیم.

وی بیان کرد: آماده تبادل دانشگاهی بین قزوین و پروجا هستیم و دعوت می کنیم هیئتی از استان قزوین برای بازدید از امکانات دانشگاه ما به ایتالیا سفر کند.

در این مراسم تفاهم نامه همکاری بین ایتالیا و قزوین برای توسعه مناسبات فرهنگی، دانشگاهی، اقتصادی، خدماتی و زیربنایی و انرژی های نو توسط محمدعلی قاسمی نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین و آدولفو اورسو رایزن اقتصادی ایتالیا در ایران امضا شد.