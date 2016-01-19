خبرگزاری تسنیم نوشت: سپ بلاتر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا) که به تازگی از سوی کمیته اخلاق فیفا به مدت هشت سال از هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شده است، همچنان از بالاترین نهاد فوتبالی جهان حقوق ریاست فیفا را دریافت می‌کند.



بلاتر ۷۹ ساله که پیش از این به مدت ۹۰ روز از انجام هرگونه فعالیت فوتبالی محروم شده بود، متهم به این بود که در سال ۲۰۱۱، دو میلیون دلار وجه نقد به عنوان رشوه به میشل پلاتینی، رئیس اتحادیه فوتبال اروپا داده است.



آندره‌‎آس بانتل، سخنگوی کمیته حسابرسی و انطباق فیفا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «رویترز» در خصوص وضعیت بلاتر اظهار داشت: بلاتر تا تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۶ (۷ اسفند ۹۴) که رئیس جدید فیفا انتخاب می‌شود، حقوقش به عنوان رئیس فدراسیون جهانی فوتبال را دریافت خواهد کرد.



این بدین معناست که سپ بلاتر حقوق نزدیک به پنج ماه اخیر خود را که از هرگونه فعالیت فوتبالی مرحوم بوده، دریافت کرده است و تا زمان انتخاب رئیس جدید این نهاد هم اوضاع به همین منوال خواهد بود.



قرار است در کنگره فوق‌العاده‌ای که در تاریخ ۲۶ فوریه ۲۰۱۶ (۷ اسفند ۹۴) در شهر زوریخ سوئیس و با حضور ۲۰۹ اتحادیه عضو فیفا برگزار خواهد شد، رئیس جدید فیفا انتخاب شود.



فیفا پس از رو شدن رسوایی گسترده اداری و مالی اعضای ارشدش در ماه مِی ۲۰۱۵ (اردیبهشت ۹۴) و بازداشت شماری از آنها، تحت‌فشار بی‌سابقه‌ای برای ایجاد اصلاحات است.



تحقیقات دادستانی سوئیس و مقامات قضایی آمریکا در مورد فسادهای اخیر فیفا همچنان ادامه دارد، به طوری که دپارتمان عدالت آمریکا تا کنون ۴۱ عضو فعلی یا پیشین فیفا را به دلیل دریافت رشوه و سوء مدیریت متهم دانسته و زیرنظر دارد و حتی چند تن از آنان از جمله بلاتر، میشل پلاتینی و ژرومه والکه را با محرومیت‌هایی مواجه کرده است.