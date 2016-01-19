به گزارش خبرگزاری مهر، این آلبوم تصویری دارای ۱۷ قطعه و مربوط به کنسرت سال ۱۳۹۰ تالار وحدت است که پیش از این آلبوم صوتی آن در زمستان ۱۳۹۲ منتشر شد. «ساز و آواز راست پنجگاه»، «آواز زورق شکسته»، «تصنیف چه آتش‌ها»، «آواز بیات ترک»، «تصنیف بزم تو»، «تکنوازی تار»، «تصنیف نه گریه‌ای»، «تصنیف دلم دیوانه شد»، «آواز گناه عشق»، «قطعه راه‌ها»، «مقدمه دشتی»، «تصنیف دل‌افروزتر از صبح»، «مقدمه اصفهان»، «تصنیف یاران موافق»، «همنوازی کوبه‌ای»، «تصنیف شرم و شوق» و «تصنیف بی‌همگان» قطعات این آلبوم هستند که براساس اشعار سعدی، حافظ، خیام، مولانا، محمدرضا شفیعی‌کدکنی، محمدعلی بهمنی، عماد خراسانی، ه. ا. سایه، فریدون مشیری و علی غضنفری طراحی و ساخته شده‌اند.

گروه هم‌نوازان حصار شامل علی قمصری، تار، گیتار و دیوان، نگار خارکن، کمانچه، لعیا اعتمادی، ویولا، آتنا اشتیاقی، ویولنسل، مصباح قمصری، بم کمان، بهرام آقاخان، گیتار، حسین رضایی‌نیا، دف، دایره، همایون نصیری، سازهای کوبه‌ای، آیین مشکاتیان، تنبک، همایون شجریان را در این کنسرت همراهی کردند.

دی‌وی‌دی تصویری «چه آتش‌ها» به کارگردانی هومن سیاه‌منصوری توسط شرکت فرهنگی و هنری دل آواز منتشر می‌شود.