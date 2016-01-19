احتمال حذف یارانه ۲ میلیون نفر تا نیمه بهمن

به گزارش خبرنگار مهر، علی ربیعی در حاشیه همایش «اجرای برجام فصلی نو در اقتصاد ایران» در جمع خبرنگاران در خصوص حذف یارانه افرادی که کارت ملی ندارند، گفت: یارانه افرادی که کارت ملی ندارند و شرایط خود را تا نیمه بهمن ماه تعیین تکلیف نکنند، حذف خواهد شد که برآورد ما این است که تعداد آنها دو میلیون نفر باشد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای هدایت سرمایههای مردم سه پیشنهاد داریم که براساس آن، مردم یا وارد بورس شوند یا از طریق سامانهای که به زودی برای هدایت و تجمیع سرمایههای خرد رونمایی خواهد شد، به سرمایهگذاری بپردازند.
وی، راهکار سوم را ایجاد تعاونیهای کوچک دانست و افزود: برای اینکه بتوانیم به رشد ۸ درصدی در اقتصاد ایران دست یابیم، باید ۸۰۰ هزار میلیارد تومان منابع جذب کنیم، ضمن اینکه نظام بانکی و بازار سرمایه ما قدرت تامین این میزان پول را ندارند و بنابراین باید جذب سرمایههای خارجی گسترش یابد.
ربیعی به جلسهای که طی روزهای گذشته با ۲۹۰ شرکت خارجی در یکی از زیرمجموعههای نفتی برگزار شده بود، اشاره و تصریح کرد: در این جلسه جذب پنج میلیارد دلار فاینانس پیشنهاد شد که البته این کفایت نمیکند بلکه اعتقاد ما بر این است که پول واقعی برای تحرک اقتصاد ایران در دست مردم است و باید اقتصاد را با پولهای خرد در دست مردم بسازیم.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: چنانچه این جهتگیری را دنبال کنیم که مردم به سمت سوداگری پول که ناشی از منفعتهای کوتاه مدت است، نروند، گام بزرگی در تامین سرمایه مورد نیاز تحرک اقتصادی برداشته خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه به دنبال اتصال بنگاههای تولیدی خود به بازارهای بینالمللی هستیم، خاطرنشان کرد: مهمترین کار ما این است که ارتباطات عمودی و افقی را برای اتصال بنگاههای تولیدی خود به بازارهای بینالمللی برقرار کنیم و در نهایت برند مشترک با شرکتهای قدرتمند خارجی ایجاد نماییم.
ربیعی، این اقدام را منجر به جلوگیری از ریزش نیروی کار در بنگاهها دانست و خاطرنشان کرد: البته براساس طرحی که مشترکاً از سوی بنده و وزیر صنعت در دولت مصوب شد، مقرر شد تا کمیتههای استانی برای مدیریت بدهیهای تامین اجتماعی، بانکی و فشارهای مالیاتی شکل بگیرد تا بنگاهها از این محل آسیب نبینند؛ بر این اساس برآورد ما این است که از ریزش ۲۶۰ هزار شغل در سال ۹۳ و ۸ ماهه سال ۹۴ جلوگیری شد.
این عضو کابینه یازدهم معتقد است: اجرای برجام درست در موقعیت بزنگاه اقتصاد ایران اجرایی شد و بر این اساس باید به سمتی برویم که بنگاههای کوچک و متوسط هدایت شده و از بیکاری جلوگیری شود.
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