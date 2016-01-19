۹۱ خانواده مددجوی کرمانشاهی در دهه فجر امسال خانه دار می شوند

حسین خدرویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از بهره برداری از ۹۱ منزل مسکونی شهری برای مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه همزمان با دهه فجر امسال خبر داد.

وی خاطر نشان کرد: برای خرید و احداث این منازل مسکونی ۱۱ میلیارد و ۴۶۳ میلیون ریال اعتبار هزینه شده است که در دهه فجر خانواده های مددجو در این منازل ساکن می شوند.

خدرویسی گفت: همچنین در دهه مبارک فجر امسال ۸۲۷ مسکن مددجویی روستایی و شهری مرمت و تکمیل شده در استان مورد بهره برداری قرار خواهند گرفت که در این راستا نیز ۸ میلیارد و ۱۱ میلیون ریال هزینه شده است.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه یادآور شد: همچنین طرح بهینه سازی مسکن مددجویی روستایی به تعداد ۹۳ واحد با اعتبار ۵ میلیارد و ۷۵۰ میلیون ریال نیز در این ایام به بهره برداری خواهد رسید.

خدرویسی تصریح کرد: در ایام دهه مبارک فجر اجرای برنامه های فرهنگی توسط کمیته امداد امام خمینی (ره) استان کرمانشاه نیز در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برگزاری جشن سالروز بازگشت امام خمینی (ره) به میهن، نواختن زنگ انقلاب در کانون های مراکز شبانه روزی، آزین بندی کانون های مددجویی و مسابقات فرهنگی و ... از جمله این برنامه ها است.

خدرویسی یادآور شد: برگزاری گفتمان دینی، کارگاه های متنوع آموزشی، غبار روبی از گلزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدا و همچنین بازدید از مراکز علمی و نظامی به همراه حضور گسترده جوانان مددجو در راهپیمایی بزرگ ۲۲ بهمن از جمله برنامه های دیگری است که در دستور کار قرار دارد.