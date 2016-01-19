به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، محموله جدیدی از کمک های بشردوستانه صبح امروز وارد شهرک های شیعه نشین «الفوعه» و «کفریا» در حومه ادلب سوریه شد.

بر اساس این گزارش، علاوه بر این کمک ها، به صورت همزمان چند محموله از کمک های بشردوستانه نیز به شهرهای «الزبدانی» و «مضایا» در حومه دمشق رسید.

ارسال کمک های بشردوستانه به شهرک های فوعه و کفریا در ادلب بر اساس توافق میان ارتش و افراد مسلح در ۲۴ سپتامبر سال میلادی گذشته صورت می گیرد. تاکنون دو محموله از این کمک ها نیز به این شهرک ها انتقال داده شده است.

گفتنی است، دومین محموله از کمک های بشردوستانه برای شیعیان سوری در الفوعه و کفریا و همچنین الزبدانی و مضایا روز یکشنبه هفته پیش به دست مردم رسیده بود.