خبرهای جدید از فروش مسکن قسطی/ رونق صنعت ساختمان پس از برجام

به گزارش خبرنگار مهر، حسن محتشم در نشستی خبری با اشاره به تاثیر برجام بر صنعت ساختمان اظهار داشت: در حدود سه سال است رکود ساختمانی و راهکارهایی که دولت تاکنون داشته، فقط به عنوان مسکن عمل کرده است.

وی با بیان اینکه به هیچکدام از تسهیلات و راهکارهای خروج از رکود تاثیری در بازار مسکن نداشته است، افزود: به دلیل اینکه برجام در اقتصاد کلان موثر است، به طور حتم صنعت ساختمان هم می تواند از آن تاثیر بگیرد.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران با بیان اینکه پول‌های بلوکه شده ایران به کشور برمی گردد و سرمایه گذاران خارجی وارد پروژه‌ها خواهند شد، تصریح کرد: افزایش گردش نقدینگی و رونق اقتصاد کلان می تواند در بخش مسکن تاثیر گذار باشد و باید امیدوار باشیم که صنعت ساختمان از رکود خارج شود.

محتشم درخصوص آخرین وضعیت طرح فروش مسکن قسطی اظهار داشت: انبوه سازان در سال گذشته این موضوع را مطرح کردند که البته به عنوان لیزینگ مسکن و تحت مجوز بانک مرکزی بود اما سپس به این نتیجه رسیدند که نیاز به اجرای لیزینگ نیست.

وی گفت: بانک مسکن برای تضمین اعلام آمادگی کرد اما رقم کارمزد ۶ درصد از نظر ما بسیار بالا است و برای خریداران صرفه اقتصادی ندارد، ضمن آنکه بانک مسکن عدد ۱۰۰ میلیون تومان را مطرح کرد در حالی که قرار نبود بانک وام بدهد و ما معتقدیم تضمین ۱۰۰ میلیون تومان برای واحدها جوابگو نیست.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران، عجله در اطلاع رسانی را موجب ناپختگی طرح دانست و اظهارداشت: معتقدیم که کارمزد مسکن قسطی باید دو درصد باشد، به همین دلیل صحبت‌هایی را با یک بانک خصوصی انجام دادیم و به طور ضمنی با کارمزد دو تا سه درصد موافقت شده است.

محتشم با اشاره به اینکه حتی مبالغ بیشتر را برای خانه های لوکس هم در برنامه داریم، گفت: طرح فروش مسکن قسطی را می توان وارد خانه های لوکس هم کرد، البته رقم وام انبوه سازان بیشتر شده و بازپرداخت آن سه ساله خواهد بود.

وی با اشاره به برگزاری دومین کنفرانس و نمایشگاه تخصصی انبوه سازان مسکن و ساختمان تهران گفت: این کنفرانس ۲۰ و ۲۱ اسفند در برج میلاد تهران به همراه نمایشگاهی برگزار خواهد شد و هدف ما از برگزاری این کنفرانس این است که سیستم‌های ارزیابی کیفی ساختمان را مورد بررسی قرار دهیم.

رئیس انجمن انبوه سازان استان تهران از دیگر اهداف این کنفرانس را بالابردن سطح کیفی ارتقای ساختمان دانست و افزود: این کنفرانس با همکاری دانشگاه خواجه نصیر الدین طوسی و انجمن انبوه سازان برگزار می شود، ضمن آنکه یک تفاهم نامه هم بین این دو مجموعه به امضا رسیده است که می تواند ما را در راستای اهداف افزایش کیفیت ساختمان کمک کند.