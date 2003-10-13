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۲۱ مهر ۱۳۸۲، ۱۰:۳۹

با تائيد رئيس جمهور كره جنوبي

زمان برگزاري رفراندم در كره جنوبي تعيين شد

زمان برگزاري رفراندم در كره جنوبي تعيين شد

رو مو هيون رئيس جمهور كره جنوبي پس از پيشنهاد برگزاري يك رفراندم براي پست رياست جمهوري اعلام كرد اين رفراندم احتمالاً 15 دسامبر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه، رو موهيون رئيس جمهوركره جنوبي با وجود اينكه كمتر از يك سال از به دست گيري قدرت توسط وي مي گذرد درمواجهه با فسادها و رسوايي هاي دولت قصد برگزاري رفراندم در 15 دسامبر دارد.
هيون پس ازاستعفاي اعضاي كابينه دولت كه روز پنج شنبه توسط وي رد شد اعلام كرد قصد برگزاري يك رفراندم را دارد. وي ضمن عذر خواهي از مردم و با اين هدف كه ثابت كند در كره جنوبي دمكراسي حاكم است قصد دارد سرنوشت خود را به نظر سنجي مردمي واگذاركند و اعلام آمادگي كرده است در صورت عدم دريافت راي اعتماد از جانب مردم در اين رفراندم از مقام خود استعفا كند و انتخابات رياست جمهوري مجددي را در كره جنوبي برگزار كند.

کد مطلب 30287

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