به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شركت مجتمع گاز پارس جنوبی، مسعود حسنی با بیان اینكه در ۹ ماه امسال ۹۵ میلیون ‌و ۹۸۲ هزار و ۴۵۰ بشكه میعانات گازی از پالایشگاه‌های مجتمع صادر شده است گفت: این میزان صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۱۰ درصدی را نشان می‌دهد.

حسنی با اشاره به بیشترین حجم صادرات از پالایشگاه‌های مجتمع در سال جاری اظهار داشت: پالایشگاه پنجم با ثبت ركورد ۱۸ میلیون و ۷۴۲ هزار و ۳۳۹ بشكه میعانات گازی از ابتدای سال تا كنون بیشترین حجم صادرات را به خود اختصاص داده است.

وی در ادامه با توجه به صادرات میعانات گازی از سطح پالایشگاه‌های مجتمع تصریح كرد: پالایشگاه‌های اول، دوم، سوم، چهارم، ششم و پالایشگاه نهم(فاز ۱۲) هر كدام به ترتیب بالغ بر، ۶ میلیون و ۷۷۶ هزار، ۱۷ میلیون و ۵۳۸ هزار، ۱۸ میلیون و ۲۳۴ هزار، ۷ میلیون و ۶۳۲ هزار، ۱۱ میلیون و ۷۶۲ هزار، ۱۵ میلیون و ۲۹۵ هزار بشكه میعانات گازی را از ابتدای سال ۹۴ تا پایان آذرماه صادر کرده‌اند.