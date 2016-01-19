به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از فرهنگ و ارشاد هرمزگان، آیت الله غلامعلی نعیم آبادی در مراسم افتتاحیه موسسه نهج البلاغه هرمزگان با بیان اینکه با علی بودن، زندگی را متحول می کند، اظهار داشت: مطالعه روزانه نهج البلاغه، باعث تحول در زندگی می شود.

وی با اذعان به این که متاسفانه آن گونه که باید نه علی را شناخته ایم و نه نهج البلاغه را، به دیدارش با جرج جرداق مسیحی اشاره کرد و افزود: این اندیشمند مسیحی که ۲۰۰ بار نهج البلاغه را از روی تدبر و تعمق مطالعه کرده بود، گفت: من معتقدم هیچ کس به اندازه علی(ع)، دموکراسی به معنای واقعی را نه درک و نه به آن عمل کرده است.

آیت الله نعیم آبادی با بیان این که عشق به علی(ع)، عشق به عدالت است، عنوان کرد: بدترین نوع نداشتن، نداشتن در عین داشتن است؛ ما کتاب ارزشمندی همچون نهج البلاغه را داریم ولی آن گونه که باید نتوانسته ایم از برکات آن بهره مند شویم.

وی با ابراز این که هیچ کتابی بعد از قرآن، نمی تواند در کنار نهج البلاغه قرار بگیرد، تصریح کرد: دنیا تشنه صدای علی(ع) است و اگر ما این صدا را نرسانیم در قیامت باید پاسخگو باشیم زیرا پرچم هدایت، امروز در دست ما است و باید برای ترویج فرهنگ علوی به صورت جدی ورود کنیم.

وی راه اندازی مؤسسه نهج البلاغه هرمزگان را امری مبارک و مؤثر دانست و از مسئولان و خیرین خواست این مؤسسه را در راستای ترویج فرهنگ علوی یاری رسانند.