اقدامات مبارزه با مصرف مواد مخدر در روستاهای همدان موثر نبوده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد نادری فر ظهر چهارشنبه در شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان همدان بابیان اینکه کمیته مشارکت‌های مردمی تاکنون سه جلسه برگزار کرده است، عنوان کرد: مهم‌ترین مسائل مطرح‌شده در این جلسات تلاش در راستای افزایش دانش اطلاعات سمن‌ها بوده است.

وی بابیان اینکه دوره‌های توانمندسازی برای سمن‌ها برگزارشده است، ادامه داد: برگزاری همایش بهبودیافتگان از دیگر برنامه‌های اجراشده در راستی مبارزه با مواد مخدر بوده است.

مدیر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری همدان بابیان اینکه پنج طرح به تصویب رسیده و در دو مرحله اعتباراتی برای سمن‌ها اختصاص داده‌شده است، بیان کرد: اجرای این پنج طرح بین سمن‌ها تقسیم‌شده است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره آموزش‌وپرورش استان همدان نیز عنوان کرد: بر اساس برنامه جامع پیشگیری از اعتیاد ۲۷۰ هزار نفر از مجموع دستگاه‌های فرهنگی تحت پوشش قرارگرفته‌اند.

عبدالله جعفری بابیان اینکه این جمعیت فراتر از جمعیت موردنظر است، ادامه داد: مناطق آلوده شناسایی‌شده‌اند.

وی بابیان اینکه در حوزه‌های فرهنگی اتفاق مهمی را در امر مبارزه با مواد مخدر مشاهده نمی‌کنیم، بیان کرد: علت این رویداد شیوع اعتیاد در نسل جوان و موفق نبودن طرح‌های فرهنگی است.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت اداره آموزش‌وپرورش استان همدان بابیان اینکه عده‌ای با افکار اشتباه در شب امتحان مواد مخدر مصرف می‌کنند تا بیشتر بیدار بمانند، عنوان کرد: آموزش در این زمینه باید بیشتر شود.

جعفری بابیان اینکه چند دستگاه اعتبارات را دریافت و فعالیت‌های خود را انجام داده‌اند، بیان کرد: ۲۷ دستگاه اعتبار متمرکزی ندارند و از اعتبارات خود دستگاه استفاده می‌کنند.

وی بابیان اینکه در برنامه ششم توسعه بیشتر به مسائل اجتماعی ازجمله اعتیاد توجه خواهد شد، عنوان کرد: همه باید برای کاهش این معضل اجتماعی تلاش کنیم.