  1. استانها
  2. مازندران
۲۹ دی ۱۳۹۴، ۱۳:۰۰

همایش «تغذیه سالم» در ساری برگزار شد

همایش «تغذیه سالم» در ساری برگزار شد

ساری - همایش تغذیه سالم دانش‌آموزان با همکاری دانشگاه علوم پزشکی، مرکز بهداشت و آموزش‌وپرورش ساری برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اعرابی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ظهر سه شنبه در همایش تغذیه سالم در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: برای استفاده از غذای سالم باید قند و نمک را به میزان لازم مصرف کرد.

وی اظهار داشت: مصرفی چربی و شیرینی سبب افزایش وزن و اضافه‌وزن می‌شود و باید از کودکی در این زمینه توجه داشت و اگر بخواهیم کاری روی سلامتی انجام دهیم بدون همراهی و مشارکت مربیان در مدارس ممکن نیست.

اعرابی عنوان کرد: برنامه‌های مشترکی برای تغذیه سالم دانش‌آموزان از سوی مرکز بهداشت و آموزش‌وپرورش در دست اجراست.

خادمی مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت مازندران نیز گفت: ۲۰۰ هزار بسته آموزش تغذیه سالم بین دانش‌آموزان استان توزیع‌شده است و این بسته در قالب سرگرمی، داستان و مسابقه تهیه‌شده است و دانش‌آموزان می‌توانند در مسابقه تغذیه سلامت شرکت کنند.

وی اظهار داشت: در هر شهرستان به بیش از ۵۰ دانش‌آموز جوایزی داده می‌شود.

کد مطلب 3028705

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها