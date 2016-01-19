همایش «تغذیه سالم» در ساری برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اعرابی معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران ظهر سه شنبه در همایش تغذیه سالم در باشگاه فرهنگیان ساری افزود: برای استفاده از غذای سالم باید قند و نمک را به میزان لازم مصرف کرد.
وی اظهار داشت: مصرفی چربی و شیرینی سبب افزایش وزن و اضافهوزن میشود و باید از کودکی در این زمینه توجه داشت و اگر بخواهیم کاری روی سلامتی انجام دهیم بدون همراهی و مشارکت مربیان در مدارس ممکن نیست.
اعرابی عنوان کرد: برنامههای مشترکی برای تغذیه سالم دانشآموزان از سوی مرکز بهداشت و آموزشوپرورش در دست اجراست.
خادمی مسئول روابط عمومی مرکز بهداشت مازندران نیز گفت: ۲۰۰ هزار بسته آموزش تغذیه سالم بین دانشآموزان استان توزیعشده است و این بسته در قالب سرگرمی، داستان و مسابقه تهیهشده است و دانشآموزان میتوانند در مسابقه تغذیه سلامت شرکت کنند.
وی اظهار داشت: در هر شهرستان به بیش از ۵۰ دانشآموز جوایزی داده میشود.
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