حجت‌الاسلام مهدی وثیقی کارشناس دینی اداره تبلیغات اسلامی استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار کرد: جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) در ۲۰ موسسه قرآنی شهرستان کرج برگزار می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه دارالقرآن تبلیغات اسلامی شهرستان کرج با همکاری و هماهنگی با مسئولان موسسات قرآنی این شهرستان جشن میلاد این امام بزرگوار را برگزار می کند، گفت: سخنرانان در این مراسم در رابطه با شخصیت علمی و معنوی امام حسن عسگری(ع) و اقدامات ایشان در زمینه تبلیغ دین مبین اسلام در زمان خلیفه عباسی سخنرانی خواهند کرد.

حجت‌الاسلام وثیقی در ادامه با تاکید بر اینکه جشن میلاد امام حسن عسکری(ع) در حسینیه موسی بن جعفر(ع) منطقه حصارک کرج نیز برگزار می شود، گفت: این مراسم با سخنرانی حجت‌الاسلام محمدرضا معینی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی کرج در رابطه با شخصیت علمی و معنوی این امام بزرگوار ادامه می یابد.

این کارشناس امور دینی در پایان گفت: این مراسم امروز سه شنبه ۲۹ دیماه ۱۳۹۴ بعد از نماز مغرب و عشاء برگزار می‌شود.