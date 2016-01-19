به گزارش خبرنگار مهر، مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری سنندج در مراسم رونمایی از این المان که ظهر امروز سه شنبه در میدان آزادی سنندج برگزار شد، گفت: برای به تصویر کشیدن آثار هنرمندان و بزرگان ساخت و نصب المان‌های با محتوای برگرفته از آثار هنری هنرمندان برجسته سنندجی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

هه تاو فریدونی اظهار داشت: ساخت و نصب المان های شهری به ویژه المان های فرهنگی و هنری در طراحی فضای شهر افزون بر آداب و رسوم و ویژگی های زیبایی شناختی هر شهر، تاثیر مهمی بر برخورد و تعامل شهروندان با یکدیگر دارد.

وی بیان کرد: نمادگرایی نشاط بخش و توجه تفکر برانگیز به معانی و مفاهیم از طریق ساخت و نصب المان در فضای شهری و در معرض دید قراردادن آثار هنرمندان در سیما و منظر شهری بسیار حائز اهمیت وامروزه به یک ارزش تبدل شده است.

وی افزود: در همین راستا این سازمان با هدف به تصویر کشیدن آثار بزرگان در سطح شهر، اقدام به ساخت و نصب المان کرده تا هم این المان‌ها در معرض دید شهروندان قرار گیرد و همه مردم از این هنر گرانب‌ها بهره مند شوند.

مدیرعامل سازمان زیبا سازی شهرداری سنندج در خصوص المان شاره که م سنه بیان کرد: این تندیس برگرفته از عنوان کتاب شاعر معاصر سنندجی مرحوم استاد محی الدین حق شناس است که آثار این شاعر فقید مجموعه باور، آیین و فرهنگ مردم سنندج است.

فریدونی با بیان اینکه نصب المان‌ها، شهر را از حالت یکنواختی و تکرار خارج کرده و روح هنری را در کالبد شهر می دمد، عنوان کرد، المان متعددی با موضوعات مختلف در دست ساخت است که در آینده ای نزدیک در سطح شهر نصب می شود.

مجموعه شاره کم سنه هویت و تاریخ سنندج است

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر سنندج هم در این مراسم گفت: مرحوم محی الدین حق شناس در کمال صداقت و به دور از هر گونه تعریف و تمجید اقدام به جمع آوری این مجموعه گرانبها نمود.

سید بها الدین حسینی با بیان اینکه مجموعه شاره کم سنه بعنوان یک سند معتبر و هویت و تاریخ مردم سنندج است، اظهار داشت: مرحوم محی الدین حق شناس از هنرمندان نامی و بزرگ استان با تلاش شبانه روزی توانست مجموعه ای از آداب و فرهنگ مردم سنندج را در مراسمات مختلف بصورت نظم گردآوری کند.

وی عنوان کرد: مرحوم حق شناس مجموعه شاره کم سنه را به دور از هرگونه تعریف و تمجید و در کمال صداقت و پاکی جمع آوری کرد.

وی با بیان اینکه این المان به یاد و پاسداشت سالها رنج و تلاش این هنرمند وارسته در میدان اصلی سنندج نصب شده و امیدوارم تمامی جوانان با رجوع به آثار ارزشمند این هنرمند یاد و خاطره و همچنین آداب و فرهنگ اصیل این دیار را زنده نگه دارند.

در ادمه این مراسم کورش حق شناس فرزند مرحوم ماموستا محی الدین حق شناس از اقدام ارزنده سازمان زیبا سازی شهرداری سنندج در ساخت و نصب این المان تقدیر و تشکر کرد.

وی گفت: سازمان زیبا سازی با نصب این المان باعث شد که یاد و خاطره مرحوم حق شناس برای همیشه زنده نگه داشته شود.