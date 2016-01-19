قزوین آماده همکاری در تولید محصولات مشترک با ایتالیاست

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون همتی ظهر سه شنبه در دیدار با سفیر و رایزن اقتصادی ایتالیا در ایران که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در شرایط پسا تحریم و پسا برجام شرایط توسعه مبادلات اقتصادی با سرمایه گذاران خارجی در ایران بخوبی فراهم شده که امیدواریم تجار و بازرگانان ایتالیا از این فرصت استفاده کنند.

وی افزود: ظرفیت های خوبی در استان برای همکاری مشترک وجود دارد و استان قزوین با داشتن ۵۶ مرکز دانشگاهی و بیش از ۱۳۰ هزار دانشجوی ایرانی و یک هزار دانشجوی خارجی، قابلیت های بالایی دارد و با داشتن اقلیم مناسب و متنوع و نزدیکی به پایتخت و دسترسی به بازار مصرف ۲۰ میلیون نفری می تواند مورد توجه سرمایه گذاران ایتالیا قرار گیرد.

استاندار قزوین بیان کرد: قزوین در تامین نیاز غذایی کشور نقش مهمی دارد و بسیاری از شرکت های ملی و فراملی در استان مستقر هستند و با انباشت دانش و تجربه و فرهنگ و امنیت سرمایه گذاری که بسیار برجسته است می تواند در تفاهم نامه مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآورشد: علاقمندیم ار فرصت جدید فراهم شده در فضای پسابرجام برای حضور سرمایه گذاران خارجی از کشورهایی که سابقه خوبی در روابط گذشته با ایران داشته اند استفاده کنیم و در این میان ایتالیا می تواند در اولویت قرار گیرد.

همتی گفت: یک هیئت ایتالیایی در کاوشهای باستان شناسی مسجد جامع قزوین حضور داشته اند و ما از امروز اعلام آمادگی می کنیم هر هیئت اقتنصادی که به ایران سفر کند در استان قزوین هم میزبان آنها باشیم تا با ظرفیت ها و توانمندی های موجود بیشتر آشنا شوند.

وی اضافه کرد: به طور رسمی از استانداران ایتالیا دعوت می کنیم به قزوین سفر کنند و با ظرفیت های استان بیشتر آشنا شوند و در زمینه های طرح های آبی، ساخت تصفیه خانه، توسعه کشاورزی، خودروسازی، انرژی های نو، هتل و فروشگاهای زنجیره ای بویژه در پارک باراجین مشارکت کنند.

استاندار یادآورشد: ۲۵ شهر استان نیازمند تصفیه خانه است که آمادگی داریم ایتالیا در این بخش و تولید محصولات مشترک برای صادرات مشارکت کند و اگر توان شرکت های ایتالیایی برای ما مشخص شود اولویت در سرمایه گذاری را به شرکت های ایتالیایی خواهیم داد.

ایتالیا در نظر دارد بیش از ۳.۵ میلیون یور در ایران سرمایه گذاری کند که پس از تفاهم نامه به نظر می رسد سهم قابل توجهی نیز به استان قزوین اختصاص یابد و بتوان با همکاری تجار و بازرگانان وسرمایه گذاران ایتالیایی برای توسعه طرح های آبی، ساخت هتل و محصولات تولیدی و صنعتی استفاده کرد.

در این مراسم تفاهم نامه همکاری بین ایتالیا و قزوین برای توسعه مناسبات فرهنگی، دانشگاهی، اقتصادی، خدماتی و زیربنایی و انرژی های نو توسط محمدعلی قاسمی نایب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان قزوین و آدولفو اورسو رایزن اقتصادی ایتالیا در ایران امضاء شد.



