به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سپاه نیوز، سردار سرلشکر پاسدار محمدعلی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی امروز (۲۹ دیماه) در دومین همایش فرهیختگان، نخبگان فرهنگی و بازنشستگان سپاه استان تهران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت و تبریک میلاد امام حسن عسگری (ع)، انقلاب اسلامی را موضوع و دغدغه مشترک آحاد پاسداران و بسیجیان برشمرد و اظهار داشت: امروز شاهد تبلور و پیشرفت اهداف انقلاب اسلامی به ویژه در بعد بیرونی و معرفی اسلام به جهانیان هستیم و بحمدالله این پرچم با عزت و افتخار در اهتزاز است.
وی افزود: هر روز که می گذرد انقلاب اسلامی مشتاقان و علاقمندان زیادی را به خود جلب می کند که این مهم بیانگر پویایی، پیشرفت و زنده بودن انقلاب است.
سرلشکر جعفری بعد بیرونی انقلاب اسلامی را متکی بر ظلم ستیزی و نفی نظام سلطه خواند و اظهار داشت: این شعارِ محوری که بیانگر ماهیت اصلی انقلاب اسلامی است نشأت گرفته از مکتب اباعبدالله الحسین (ع) است.
فرمانده کل سپاه خاطرنشان کرد: امروز گفتمان انقلاب اسلامی در سراسر جهان در حال توسعه و پیشرفت است و دوست و دشمن به آن اذعان دارند.
وی با بیان اینکه تحولات بسیار عمیق، سریع و شگرفی در منطقه در حال وقوع است، اظهار داشت: دشمنان امروز از مقابله مستقیم، به جنگهای نیابتی و بهرهگیری از سایر ظرفیتهای اسلام علیه انقلاب اسلامی روی آوردهاند که تبلور آن را در حرکتی که در عربستان انجام می پذیرد، مشاهده میکنیم و امروز آل سعود سپر بلای صهیونیستها شده است.
سرلشکر جعفری در ادامه تصریح کرد: با هوشیاری و هوشمندی رهبری معظم انقلاب و مردم انقلابی ایران و منطقه توطئههای دشمنان یکی پس از دیگری در حال خنثی شدن است.
فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه با رویشهایی که در نسل جوان به وجود آمده، اقتدار انقلاب اسلامی در حال توسعه و فزونی است گفت: تحقق اهداف ایجابی و ارائه الگو در اداره جامعه و کشور اسلامی از جمله دغدغههایی است که میبایست محقق شده و هر فعال فرهنگی و نیروی توانمندی در نظام مقدس جمهوری اسلامی به فراخور تجارب و ظرفیتهای خود باید در این عرصه به ایفای نقش مؤثر بپردازد.
وی جهاد اقتصادی را از عرصههای جهاد فی سبیل الله توصیف و تصریح کرد: امروز ایفای نقش در عرصه اقتصاد مقاومتی نه تنها منافع شخصی را به همراه دارد بلکه دستاوردهای ارزشمندی را متوجه انقلاب و نظام خواهد کرد.
سرلشکر جعفری با تأکید براینکه جمهوری اسلامی ایران در عرصه دفاع و امنیت با مشکلی مواجه نیست تصریح کرد: تلاش، مدیریت و حفظ روحیه جهادی در عرصههای غیر رزمی امروز مورد نیاز انقلاب اسلامی است.
فرمانده کل سپاه کار و تلاش خالصانه، تلاش و سختکوشی و مواجه بودن با مخالفت و دشمنی را از ویژگیهای برجستهی اقدام جهادی برشمرد و با بیان اینکه امر به معروف و نهی از منکر از مصادیق بارز اقدام جهادی است گفت: توسعه ارزشها، دفاع از حق و یاری دین خدا بدون کار جهادی میسر نخواهد شد.
وی در پایان با بیان اینکه بحمدالله امروز ارتباط خوب و منسجمی میان پیشکسوتان با مجموعه سپاه برقرار شده است بر ضرورت نقش پذیری مؤثر در عرصههای فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به منظور محقق شدن اهداف والای انقلاب اسلامی تأکید کرد.
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