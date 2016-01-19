دستاوردها حاصل مقاومت و ایستادگی بود/ از نقض عهد آمریکا غفلت نشود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پاسخ به نامه حجت الاسلام روحانی رئیس‌جمهور در خصوص سرانجام مذاکرات هسته‌ای، با ابراز خرسندی از نتیجه دادن مقاومت ملت ایران در برابر تحریمهای ظالمانه و عقب نشینی طرفهای مقابل در اثر تلاش دانشمندان هسته‌ای و کوششهای همه دست اندرکاران مذاکرات، بر پنج نکته مهم خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کردند.

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي دكتر روحاني

رياست محترم جمهوري

با سلام و تحيت،

خرسندي خود را از اينكه مقاومت ملت بزرگ ايران در برابر تحريم‌هاي ظالمانه و تلاش دانشمندان هسته‌ئي در پيشبرد اين صنعت مهم و كوشش خستگي ناپذير مذاكره‌كنندگان، سرانجام طرف‌هاي مقابل را كه برخي از آنان به دشمني با ملت ايران شهره‌اند، وادار به عقب‌نشيني و رفع بخشي از آن تحريم‌هاي زورگويانه كرد، ابراز مي‌دارم و از جنابعالي و هيئت مذاكره و شخص وزیر محترم و همه‌ي دست‌اندركاران تشكر مي‌كنم. عجالتاً نظر جنابعالي را معطوف مي‌دارم به اينكه:

اولاً: مراقبت شود كه طرف مقابل تعهدات خود را به‌طور كامل انجام دهد. اظهارات برخي از سياستمداران امريكائي در اين دو سه روز كاملاً موجب بدگماني است.

ثانياً: به همه‌ي مسئولان دولتي تذكر داده شود كه حلّ مشكلات اقتصادي كشور در گرو تلاش بي‌وقفه و خردمندانه در همه‌ي بخش‌ها در جهت اقتصاد مقاومتي است و رفع تحريم‌ها به تنهائي براي گشايش در اقتصاد كشور و معيشت مردم كافي نيست.

ثالثاً: در تبليغات توجه شود كه در برابر آنچه در اين معامله به دست آمده، هزينه‌هاي سنگيني پرداخت شده است. نوشته‌ها و گفته‌هائي كه سعي مي‌كنند اين حقيقت را ناديده گرفته و خود را ممنون طرف غربي وانمود كنند با افكار عمومي ملت، صادقانه رفتار نمي‌كنند.

رابعاً: همين اندازه دستاورد نيز در برابر جبهه‌ي استكبار و زورگو، بر اثر مقاومت و ايستادگي به دست آمده است. اين را بايد همه‌ي ما درسي بزرگ براي همه‌ي قضايا و حوادث در جمهوري اسلامي بدانيم.

خامساً: بار ديگر تأكيد مي‌كنم كه از خدعه و نقض عهد دولت‌هاي مستكبر بويژه امريكا در اين مسأله و ديگر مسائل غفلت نشود.

موفقيت جنابعالي و ديگر مسئولان كشور را از خداوند متعال مسألت مي‌كنم.

سيّدعلي خامنه‌اي

۲۹ دی ۹۴