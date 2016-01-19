به گزارش خبرنگار مهر، مجید کریمیان پیش از ظهر سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: این همایش یکم بهمنماه سال جاری در محل بقعه متبرکه شهدای باقریِه بیرجند برگزار میشود.
وی خانواده مهاجران را یکی از گروهایی عنوان کرد که در جامعه مظلوم واقعشدهاند و گفت: این افراد نقش زیادی در جنگ ایران و عراق ایفا کرده و در حال حاضر در جبهههای جنگ در عراق و جبهه مقاومت حضور دارند.
مسئول اکرانهای مردمی جشنواره فیلم عمار خراسان جنوبی اضافه کرد: این خانواده سالها مهمان کشور بوده و به خاطر تعلقخاطری که به مکتب اهلبیت (ع) و تفکر امام خمینی (ره) داشتهاند همواره درصحنههای حق علیه باطل پیش رو بودهاند اما تاکنون زحمات آنها در جبههها رسانهای نشده و مورد غفلت قرارگرفته است.
کریمیان، هدف از برگزاری نکوداشت شهدای مدافع حرم و مهاجران را همراهی با خانواده این شهدا عنوان کرد و افزود: در این جلسه سه مورد از خانوادههای ایثارگران مهاجر حضور خواهند داشت.
ارسال کمکهای مردمی برای مدافعان حرم
وی ادامه داد: همزمان با این حرکت کمکهای مردمی که برای کمک به مدافعان حرم در استان جمعآوریشده، تجمیع و به جبهههای مقاومت در سوریه و عراق ارسال میشود.
مسئول اکرانهای مردمی جشنواره فیلم عمار خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه برگزاری این جشنواره یک حرکت مردمی بوده که با محوریت دبیرخانه جشنواره فیلم عمار استان برگزار میشود، بیان داشت: در حال حاضر ۱۵۰ فعال فرهنگی در حوزه جشنواره فیلم عمار در حوزه مساجد استان شناساییشده که برای جمعآوری کمک برای مدافعان حرم همکاری دارند.
کریمیان همچنین از عموم مردم و مسئولان برای شرکت در این همایش و کمک به مدافعان حرم دعوت کرد و گفت: دبیرخانه جشنواره فیلم عمار تنها پشتیبان فرهنگی این قدم بزرگ است اما بخش اصلی کار بر دوش مردم قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه هزاران شهید مهاجر افغانی در کشور داریم که در دوران هشت سال دفاع مقدس پا بهپای رزمندگان جنگیدهاند، عنوان داشت: تاکنون نه نکوداشتی برای این شهدا برگزارشده و نه جلسه و محفل خاصی، اما امسال به ابتکار جشنواره مردمی فیلم عمار نکوداشت شهدای مدافع حرم و مهاجران برگزار میشود.
راهاندازی ۳ مرکز برای جمعآوری کمکهای مردمی در بیرجند
مسئول اکرانهای مردمی جشنواره فیلم عمار خراسان جنوبی همچنین از راهاندازی سه مرکز جمعآوری کمکهای مردمی برای کمک به مدافعان حرم در بیرجند خبر داد و افزود: این پایگاهها در روز برگزاری همایش با حضور خانواده ایثارگران مهاجر افتتاح میشود.
دبیر اجرایی جشنواره مردمی فیلم عمار خراسان جنوبی نیز در این جلسه با اشاره به جمعآوری کمکهای مردمی برای کمک به مدافعان حرم، اظهار کرد: در این راستا تاکنون برخی از بانوانی که عضو ستادهای پشتیبانی از دفاع مقدس بودهاند شناساییشده و قرار است این فعالیت را برای جبهههای مدافعان حرم نیز بر عهده بگیرند.
محمد دهجو بابیان اینکه تاکنون در برخی از شهرستانها کمکهای مردمی جمعآوریشده است، بیان کرد: در حال حاضر کمکهای مردمی از شهرستانهای بشرویه به دست ما رسیده و از دیگر شهرستانها نیز بهزودی ارسال میشود.
وی اضافه کرد: کسانی که علاقهمند کمک به مدافعان حرم هستند میتوانند کمکهای خود را در قالب لباسهای بافتنی، کلاه و شالگردن به مراکز جمعآوری تحویل دهند و کسانی که امکان بافت برای آنها وجود ندارد میتوانند بهصورت نذر کاموا در این مسیر قدم بردارند.
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